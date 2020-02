Partidele politice parlamentare s-au dus joi la Cotroceni pentru a mima niște consultări, deși toată lumea știa cine va fi propunerea de premier a președintelui Klaus Iohannis.

Chiar dacă PSD și Pro România l-au propus pe Remus Pricopie pentru funcția de premier, iar USR pe Dacian Cioloș, toată lumea știa care va fi deznodământul consultărilor de la Cotroceni. Reamintind că rămâne adeptul alegerilor anticipate, Klaus Iohannis l-a propus din nou pe Ludovic Orban pentru a forma un guvern, deși liberalii nu au majoritate în Parlament.

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că este posibil ca parlamentarii social-democrați să boicoteze plenul la votul pentru învestirea guvernului, în timpce liderul USR, Dan Barna, a declarat că parlamentarii partidului său vor vota împotriva învestirii Guvernului Orban II, pentru a merge în logica declanșării alegerilor anticipate. Ludovic Orban a subliniat că liberalii vor contribui ”la respingerea celor două propuneri de guvern care vor fi formulate”.

Și vom mai pierde un an cu dispute politice sterile, departe de interesele cetățenilor.

Pe fondul indeciziilor și lipsei de interes a autorităților, proiectul de exploatare a gazelor din perimetrul Neptun riscă să fie amânat.

Recomandarea de lectură a redacției: Vox.com - Threats, misogyny, hypocrisy: Trump’s bonkers post-impeachment speech had a little of everything