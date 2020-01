Guvernul a decis să-și asume angajarea răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi, mișcare ce ar putea tulbura apele politice.

Ludovic Orban a recunoscut că, prin decizia de a-și asuma răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi, a încălcat înțelegerea cu UDMR, dar spune că trebuie respectată dorința alegătorilor.

PSD poate bloca inițiativa fie prin moțiune de cenzură, fie printr-o sesizare a Curții Constituționale. Trecerea unei moțiuni e complicată însă, prea puțini parlamentari fiind dispuși să renunțe la beneficii pe viață pentru jocuri politice efemere. Pare mai plauzibilă o sesizare a CCR, care până acum nu prea i-a dezamăgit pe social-democrați.

Șeful statului începe să se apropie din ce în ce mai mult de stilul prezidențial al lui Traian Băsescu, implicându-se prea mult în favoarea Guvernului său. După anunțul de la Palatul Victoria, Klaus Iohannis a ieșit la declarații pentru a transmite că sprijină total Guvernul în asumarea răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi și va cere chiar el Parlamentului să se întrunească într-o sesiune extraordinară.

Prea ocupați cu jocuri mărunte, decidenții români se plasează, ca de multe alte ori, în afara provocărilor prezente și viitoare. În timp ce Germania și-a făcut deja un plan privind îndeplinirea obiectivelor din Pactul ecologic european, în România nu există această discuție. Asta deși România va fi unul dintre principalii beneficiari ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

Nu trebuie trecută cu vederea lejeritatea cu care noul politician Moise Guran spune că nu se afla în conflict de interese în perioada în care a fost și jurnalist și consultant politic. Centrul pentru Jurnalism Independent i-a reamintit care sunt rigorile meseriei de jurnalist, o precizare importantă mai ales că mulți susținători n-au înțeles unde a greșit proaspătul (sau vechiul) politician.

În pofida atacurilor PSD, fondurile de pensii private obligatorii (pilonul II) au realizat în 2019 un randament mediu de 11,8%, cea mai bună performanță din ultimii 9 ani.

Sceptic în privința intențiilor noului Guvern de la Chișinău, Klaus Iohannis i-a transmis că România va continua doar proiectele de sprijin dedicate direct cetățenilor moldoveni.

Ungaria și Polonia își continuă acțiunile împotriva statului de drept, pe fondul incapacității UE de a lua măsuri. Eurodeputații solicită o accelerare a procedurilor deschise împotriva Ungariei și Poloniei în baza articolului 7 din Tratatul UE.

Nimic nou de pe frontul de Est: Putin își face planuri pentru a rămâne în continuare la putere.

