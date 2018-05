Ca și cum n-ar fi suficiente atacurile PSD-ALDE din ultimii anii, Justiția se confruntă cu probleme și în interiorul său.

Fostul premier Victor Ponta și fostul senator PSD Dan Șova au fost achitați, în primă instanță, în dosarul Turceni. Dacă va fi confirmată și de completul de cinci judecători, decizia va stârni fără îndoială reacții negative privind modul în care a fost instrumentat dosarul.

Coincidență sau nu, Inspecţia Judiciară a anunţat că va efectua un control tematic privind dosarele de mare corupţie aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în anul 2018. Controlul vizează dosarele în care sunt judecați parlamentari, miniştri, secretari de stat, conducători ai autorităţilor administrative centrale, prefecţi, consilieri judeţeni.

Deși motivele invocate de Tudorel Toader pentru revocarea lui Kovesi sunt inspirate de personaje care se perindă seară de seară pe la unele posturi tv, CCR a amânat dezbaterile pentru 30 mai dezbaterile pe tema conflictului între Guvern și președintele României în cazul respingerii revocării şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Judecătorii din Dolj au decis ridicarea controlului judiciar pentru Darius Vâlcov, fiind convinși de argumentul invocat de consilierul de stat: trebuie să plece în străinătate împreună cu premierul Dăncilă. Semnal îngrijorător din partea șefului Guvernului, care nu vede o problemă în a ”defila” în vizite externe alături de un condamnat penal în primă instanță.

Și mai îngrijorătoare e declarația lui Liviu Dragnea pentru AP: lupta anticorupție a mers prea departe.

Liderul PSD strecoară și un fake news, susținând că UE şi diplomaţii au examinat legile Justiției şi au concluzionat că "nu afectează independenţa sistemului de justiţie".

Dragnea nu e singurul care minte cu nonșalanță atunci când vine vorba de reacțiile instituțiilor europene la adresa asaltului PSD-ALDE asupra Justiției. Un alt răspânditor de știri false, Tudorel Toader, a primit o replică tăioasă de la GRECO.

Grupul statelor împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei l-a contrazis pe ministrul Justiției, care afirmase în Parlament că recomandările GRECO sunt consultative, nu obligatorii. ”Regulile noastre sunt clare: membrii GRECO trebuie să se supună recomandărilor din raportul de evaluare și să le implementeze în totalitate, în termenul stabilit de GRECO”, i-a transmis instituția ministrului Toader.

Într-un interviu pentru Ziare.com, eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan atrage atenția că UE nu va mai tolera guverne care s-o înjure în timp ce încasează bani europeni. ”Guvernul României va avea de ales: 40 de miliarde cu condiții sau 20 de miliarde fără condiții, ca să fie domnul Dragnea liber”, spune Mureșan, explicând legarea fondurilor europene de respectarea statului de drept. #PE

Dacă în privința Justiției, coaliția guvernamentală are o țintă foarte clară, când vine vorba de aderarea la Zona Euro, angajamentul e doar verbal. România își menține angajamentul de aderare, dar Guvernul nu-și asumă, în programul de convergență ce va fi transmis Comisiei Europene, o dată concretă, cu toate că PSD a votat pentru adoptarea monedei unice până în 2024.

