Comisia de la Veneția a emis un aviz foarte critic la adresa modificărilor legislative din Justiție. Aceste schimbări afectează și CSM, ai cărei membri au opinii diferite în cazul Secției de anchetare a magistraților.

Comisia de la Veneția recomandă Guvernului român reducerea drastică a folosirii ordonanțelor de urgență și atrage atenția că Secția specială de anchetare a magistraților riscă să fie un obstacol în lupta anticorupție.

Secția divizează și membrii CSM, plenul Consiliului nereușind, pentru a doua oară, să aibă cvorum pentru a putea valida numirea Adinei Florea la conducerea SIIJ. Mai mulți magistrați cer amânarea tuturor discuţiilor cu privire la Secţia de Investigare a magistraţilor până la publicarea raportului Comisiei de la Veneţia şi a raportului GRECO.

Șefa CSM a cerut premierului și ministrului Justiției să-i comunice până la sfârșitul săptămânii dacă există un proiect de act normativ privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție ori dacă Guvernul României intenționează ca, în perioada următoare, să inițieze un proiect de act normativ în acest sens.

În acest timp, Viorica Dăncilă tace mâlc, convinsă probabil că, dacă nu discută despre problemele din Justiție, acestea vor dispărea din atenția publicului.

Momentan, PSD e ocupat cu negocierea a diverse funcții. La BNR va fi susținut tot Mugur Isărescu, dar senatorii social-democrați n-ar dori acest lucru, potrivit purtătorului de cuvânt Mihai Fifor. Cum mandatul lui Victor Ciorbea a încetat, coaliția guvernamentală a decis că ALDE va face o propunere pentru acest post. Iar ALDE a decis s-o recompenseze pe fosta eurodeputată Renate Weber. Când obții 4%, meriți să fii Avocatul Poporului.

Fostul secretar general al PSD, Marian Neacșu, exclus din partid pe vremea lui Liviu Dragnea, este susținut acum de social-democrați pentru a ocupa funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Reglementare a Energiei (ANRE).

Pentru Cotroceni și-a mai anunțat un social-democrat dorința de a fi luat în calcul. Mihai Fifor vrea să candideze pentru ca România să iasă ”din această stare nebună de conflict, de dezbinare, de răfuială permanentă”.

PSD n-a înțeles că s-a terminat campania electorală și continuă cu tot felul de petarde. Viorica Dăncilă spune că s-a discutat în coaliție despre înființarea unei Comisii pentru fraudele la europarlamentare. Practic, se vor ancheta singuri.

După ce au curs valuri de acuzații la adresa dublului standard în UE, politicienii înfierând companiile străine pentru produsele de calitate inferioară aduse în România, când a venit vorba să acționeze pentru remedierea situației, puterea de la București n-a făcut nimic. Comisia Europeană a evaluat diferențele de compoziție ale produselor alimentare la nivelul Uniunii, dar România este unul dintre cele nouă state membre care nu a trimis informații.

