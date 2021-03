Bugetul pe 2021 a fost adoptat. Dacă rămânem cu ceva după dezmățul noii legislaturi de la dezbateri, atunci acel ceva este că unii aleși au scos la iveală o lipsă crasă de educație și de bun-simț.

După luni de așteptare, bugetul pe anul 2021 a fost în sfârșit adoptat și este primul care a trecut de votul senatorilor și deputaților fără absolut nicio modificare.

Elena Udrea și fiica fostului președinte Traian Băsescu au aflat marți că au fost condamnate în primă instanță la 8, respectiv 5 ani de închisoare cu executare. La aflarea veștii, Elena Udrea i-a transmis judecătoarei: "O blestem să simtă copiii ei ce simte copilul meu”.

Dosarul 10 august e istorie. Tribunalul București a respins marți definitiv cererea de redeschidere a acestuia. Gazarea, bătăile și umilințele suportate de oameni în Piața Victoriei nu au însemnat și nu vor însemna nimic pentru autorități, cu atât mai puțin justiției.

După ce Dacian Cioloș a agitat spiritele afirmând că Traian Berbeceanu, prefect al Bucureștiului numit de PNL, s-a grăbit când a anunțat că pleacă din funcție, Alianța USR PLUS a venit acum cu o altă propunere pentru funcție. Surse din cadrul Coaliției au spus pentru EURACTIV România că inițial PLUS voia să-l păstreze pe Berbeceanu, dar alți membri de partid s-au arătat revoltați pe motiv că fostul polițist este omul PNL.

Campania de vaccinare continuă în România, iar miercuri, cel mai probabil, pragul de un milion de persoane vaccinate va fi depășit. Coordonatorul campaniei, Valeriu Gheorghiță, a trecut marți în revistă ultimele noutăți privind procesul de imunizare.

Valul trei al pandemiei COVID-19 pare că s-a instalat deja în țara noastră, potrivit managerului Institutului ”Marius Nasta”, doctorul Beatrice Mahler.

Republica Moldova, singura țară din Europa care pe 27 februarie nu avea vaccinată nicio persoană împotriva COVID-19, a început marți campania de imunizare cu dozele donate de România.

Cei 33 de eurodeputați români cer președintei Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant ”acțiuni concrete” pentru o mai bună reprezentare a românilor în funcțiile de conducere ale instituțiilor europene.

În prima etapă a Instrumentului de sprijin tehnic (TSI), Comisia Europeană va sprijini 13 proiecte derulate de România.

