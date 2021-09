De câteva luni, alegerile interne din PNL au absorbit toată atenția, inclusiv pe cea a guvernanților. Sâmbătă vom afla în sfârșit cum se finalizează acest episod regretabil al politicii de pe malurile Dâmboviței.

Dacă nu era clar pentru toată lumea, Klaus Iohannis a lăsat deoparte masca neutralității și a spus clar ce candidat susține pentru șefia PNL. Ideea că un președinte al României trebuie să fie imparțial și să nu se implice în activitatea unei formațiuni politice pare că îl lasă rece pe Klaus Iohannis, la fel cum l-au lăsat rece și destrămarea unei coaliții de guvernare pe care tot el a încurajat-o puternic după alegerile din decembrie 2020.

De fapt, este greu de spus dacă există ceva ce l-a motivat pe președinte în cei șapte ani petrecuți până acum la Cotroceni, în afară de dorința de a fi reales și pentru al doilea mandat. Cu perspectiva a încă trei ani ca șef al statului, Iohannis vrea să-și asigure un premier și un șef al liberalilor care pare că i se supune întru totul, chiar dacă asta presupune ruperea unor punți cu USR PLUS.

Cîțu însuși pare dispus să calce pe câte cadavre este nevoie pentru a-și asigura victoria la Congresul PNL de sâmbătă. De fapt, prin ieșirea USR PLUS de la guvernare, premierul a găsit țapul ispășitor perfect, uitând că primul ministru este responsabil de activitatea Guvernului și că. de altfel, el și-a dorit coordonarea inclusiv a vaccinării anti-COVID.

Și, în timp ce România aruncă vaccinuri expirate, guvernul anunță triumfalist că va începe vaccinarea cu a treia doză. Despre vaccinarea celor două treimi din țară care nu au făcut-o până acum nu se mai vorbește nimic, deși restricțiile devin din ce în ce mai serioase.

Ce-i drept, premierul Florin Cîțu are altele pe cap acum. Pe lângă alegerile din PNL, s-a trezit și cu două dosare DNA care, chiar dacă nu îl vizează, deocamdată, l-au iritat suficient. „Ceea ce mi se pare mie mizerabil și revoltător este să asociezi persoana mea cu acesten procese, în acest moment, pentru că este vorba doar despre faptă și nu are nicio legătură cu persoana. Eu n-am nicio informație despre aceste dosare, nu am fost informat, nu am nicio treabă. Dar trebuie să remarc și coincidența apariției acestor informații cu câteva zile înainte de Congresul PNL”, a spus premierul, după ce anterior anunțase, aproape cu mândrie, că cele două dosare „sunt in rem, ceea ce arată foarte clar că justiția funcționează”.

Nu este de mirare că, cu atât de multe în minte, mai uită că în mall-uri sunt și restaurante.

În alte știri:

Comisia Europeană cumpără tratamente cu anticorpi monoclonali

Peste 3.300 de copii infectați cu coronavirus după zece zile de la începerea școlii

Principalul consilier al președintelui ucrainean, vizat de o tentativă de asasinat

Eurodeputații PSD cer o dezbatere a Parlamentului European pe tema prețurilor la energie

Recomandarea zilei este un interviu realizat de EURACTIV cu profesorul universitar Ciprian Mihali despre avansul AUR și discursul ultranaționalist intensificat de fapt de PSD și PNL.