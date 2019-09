Premierul Viorica Dăncilă anunță că România nu numai că nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru șefia Parchetului European, ba chiar va vota împotrivă. Asta după ce le-a cerut eurodeputaților români sprijin pentru Rovana Plumb.

Ziua de miercuri a arătat o dată în plus - dacă mai era nevoie - că PSD rămâne un adversar al justiției, oricât se bate Viorica Dăncilă cu pumnul în piept că nu se mai amestecă în activitatea sistemului judiciar. Încă dinainte de a fi anunțată decizia CCR - ce are ca urmare și plecarea Anei Birchall de la Ministerul Justiției - social-democrații vorbeau de excluderea din partid a celei care a îndrăznit să critice activitatea Secției de anchetare a magistraților.

Viorica Dăncilă a explicat că poziția Anei Birchall față de SS e una personală, iar ea caută la Justiție tot un magistrat, după ce a eșuat cu numirea Danei Gârbovan.

Cum joi se discută în Consiliul UE despre șefia Parchetului European, Dăncilă a spus răspicat că Guvernul va vota împotriva numirii Laurei Codruța Kovesi. Motivele invocate nu stau în picioare: suspiciuni și acuze care planează asupra fostei șefe a DNA. Acuze lansate - coincidență - de Secția specială atât de iubită de PSD și criticată de toată lumea. Când vine vorba de Rovana Plumb, Dăncilă nu mai e atât de principială. Recent, ea le-a cerut eurodeputaților români să o susțină pe candidata propusă pentru postul de comisar european. Niciun cuvințel despre fuga acesteia din fața justiției și nelămurirea suspiciunilor care planează asupra ei.

CCR a dat mult așteptata decizie privind cearta dintre președinte și premier privind numirea miniștrilor. Curtea Constituțională a decis că președintele Iohannis trebuie să numească interimarii și să motiveze refuzul de a-i numi pe miniștrii definitivi de îndată, dar a stabilit că nu există conflict în ceea ce privește refuzul lui Iohannis de numire a miniștrilor plini.

Fiecare a luat din decizie ce i-a convenit. Premierul a folosit prilejul pentru a-l ataca din nou pe președinte, acuzându-l că a încălcat Constituția, în timp ce președintele i-a reamintit lui Dăncilă că tot trebuie să ajungă în Parlament pentru un vot de încredere.

Nesigură pe majoritatea parlamentară, premierul spune că se va duce în Parlament, dar când vrea ea, nu când doresc alții. De partea cealaltă, opoziția o tot scaldă cu moțiunea de cenzură, ultima informație - pe surse - fiind că moțiunea de cenzură va fi depusă cel târziu săptămâna viitoare.

