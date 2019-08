Klaus Iohannis a făcut un apel la continuarea înzestrării Armatei, Primăria Capitalei justifică de ce vrea vinietă pentru mașini în București, iar IPS Andreicuț a găsit explicația pentru lacrimile Maicii Domnului.

Prezent la celebrarea Zilei Marinei din Constanța, Klaus Iohannis a transmis că "asigurarea securității și apărării naționale, care garantează siguranța fiecărui român, nu se poate realiza fără o bună înzestrare și modernizare a Armatei", iar pentru descurajarea actelor ostile în regiune avem nevoie, în continuare, de "o abordare cuprinzătoare, coerentă și coordonată, la toate nivelurile, inclusiv politic".

Primăria Capitalei încearcă să justifice vinieta pe care vrea s-o introducă prin faptul că Bucureștiul este al șaselea cel mai poluat oraș european.

România, Franţa, Germania, Portugalia, Spania şi Luxemburg s-au arătat dispuse să preia o navă umanitară cu 147 de migranți.

Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuţ, a găsit explicația pentru faptul că Maica Domnului plânge: acesta crede că unul dintre motive este emigrarea a 5 milioane de români în alte țări.

Numărul românilor din Diaspora care s-au înscris online pentru votul la alegerile prezidențiale este în continuare scăzut. Potrivit AEP, 16.400 de români s-au înregistrat, iar termenul limită este 11 septembrie.

Recomandare de lectură - IFLScience: The San Andreas Fault Is About To Crack.