Planul Național de Redresare și Reziliență, lansat ieri cu surle și trâmbițe, are un buget alocat de 30,44 miliarde euro din fonduri europene. Urmează cea mai prolifică perioadă pentru România, de la aderarea la UE, promite premierul Ludovic Orban.

Campania electorală e în toi, astfel că plouă cu promisiuni de mai bine. În prezența președintelui Klaus Iohannis, Guvernul a prezentat joi Planul Național de Redresare și Reziliență, ale cărui obiective vor fi realizate cu ajutorul fondurilor europene. Autoritățile române au la dispoziție 30,44 miliarde euro pentru redresarea post-pandemie. Depinde de ele dacă îi vor folosi pentru dezvoltare, sau doar pentru a bifa pe hârtie niște obiective.

Printre promisiuni - 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres și investiții în educație și sănătate.

”Vom implementa un nou model de dezvoltare, bazat pe investiții, inovare și competitivitate”, a susținut președintele Klaus Iohannis.

Premierul Ludovic Orban a plusat: ”Suntem pe punctul de a intra în cea mai prolifică perioadă de la aderarea noastră la Uniunea Europeană”.

Experiența ne arată că trebuie să așteptăm să se termine campania electorală, pentru a vedea dacă laptele și mierea sunt doar pe hârtie.

