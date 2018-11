Războiul dintre Iohannis și PSD merge mai departe, la fel și cel dintre Ilan Laufer și președinte, asta în timp ce social-democrații au reușit să-i găsească pănă la urmă un loc Olguței Vasilescu în Guvern.

Președintele Klaus Iohannis a jucat dur două zile la rând. Prima dată când le-a spus pas Olguței Vasilescu la Transporturi și lui Ilan Laufer la Dezvoltare, iar apoi printr-o mutare mult mai dură: a refuzat să semneze decretul de numire în funcția de procuror-șef la DNA a Adinei Florea, favorita lui Tudorel Toader, cea care "va face ordine în DNA". Ba mai mult, președintele a invocat un articol din legea 303/2004 privind statutul magistraților pe care l-a încălcat Florea, adică nu a dat o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a făcut parte din serviciile de informații înainte de 1990 și nici nu a colaborat cu acestea.

De asemenea, Iohannis i-a transmis lui Laufer, băiatul-model supărat că nu l-a numit în funcțiile de ministru și vicepremier, că a picat testul maturității și l-a făcut și "portavoce a propagandei toxice pesediste". Săracul Laufer, după ce că a fost trimis de PSD, în sediul PSD, după o ședință PSD, să citească de pe foaie o declarație asemănătoare cu poziționările partidului din ultima perioadă, Dragnea și Dăncilă au spus că, de fapt, ei nu sunt de acord cu ce a zis el.

La lăsarea serii, Laufer, mâhnit, a spus că religia nu trebuie să fie un motiv care să justifice reacţiile antisemite la adresa lui. Cu toate acestea, prestația lui jalnică din declarația de presă și numeroasele greșeli de exprimare și confuzii de politică externă, în viziunea lui nici n-au existat.

Agitație, nervi, ședințe și întâlniri discrete, asta le-a adus pe cap Iohannis PSD-iștilor după ce i-a refuzat lui Dragnea doi miniștri. N-au trecut nici 24 de ore, că liderii PSD au pus la bătaie un plan. Numele Olguței ajunge la Cotroceni pentru un al treilea minister, cel al Dezvoltării, iar trezorierul PSD ar putea deveni ministrul Transporturilor. Evident, premierul Dăncilă i-a ales, spune ea, iar experiența celor doi va prinde bine.

Dăncilă l-a prezentat pe Drăghici un om cu "experiența în ceea ce privește domeniul transporturilor, inginer auto, absolvent al autovehicule rutiere". Dacă ne luăm după ce zice premierul, atunci Drăghici ar trebui să aibă și o facultate de Drumuri și Poduri, de Aeronautică sau de Căi Ferate, nu de alta, dar acestea sunt domenii aflate sub coordonarea Ministerului Transporturilor. Până să vedem rezultatele viitorului ministru, acesta a lăsat deja o mostră din viziunea lui depre autostrăzi: întrebat de ce nu s-au construit mai multe în ultimii 30 de ani, Drăghici a spus că avizele de la mediu "au dus România înapoi".

Oficialii de la București au primit vizita unei delegații a Parlamentului European, condusă de președintele Antonio Tajani. Omul ne-a consolat, a spus că a venit momentul să fie accelerată aderarea României la Spaţiul Schengen, că își dorește ca președinția Consiliului UE să fie un succes din toate punctele de vedere. Ei bine, Tajani a ajuns și la Parlament, iar în discuțiile avute cu Dragnea, Tăriceanu și lideri din opoziție, se pare că liderii Coaliției PSD-ALDE au cam fost trași de urechi. N-au recunoscut ei, însă opoziția a spus că oficialii le-au dat "o nouă palmă". #PE

Cum în România orice scandal durează 3 zile, problema spitalelor regionale a fost uitată. Deocamdată! Dar vin clujenii să spună că vor să preia ei construcția spitalului regional din județ. Poate fac la fel și cei de la Iași, și cei de la Craiova.

