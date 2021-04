Klaus Iohannis cere mai multă responsabilitate de la guvernanți. Și-au învățat PNL și USR PLUS lecția sau dorința de a-și mulțumi membrii de partid va conta mai mult decât efectele disputelor politicianiste asupra electoratului?

După o săptămână, România are din nou ministru al sănătății. Dar timpul pierdut în dispute sterile și acuzele aruncate de ambele părți de liberali și membrii USR PLUS ar putea să coste guvernul în lupta cu pandemia.

Deja numărul locurilor disponibile depășește numărul persoanelor înscrise pe listele de așteptare și, dacă autoritățile pretind că, până acum, campania de vaccinare a fost un succes, nu este deloc sigur că va continua să fie așa.

Un studiu Medlife arată că doar o parte a populației considerabil mai mică decât estimările guvernului ar vrea să se vaccineze, iar mesajele lui Klaus Iohannis, ale lui Florin Cîțu și ale altor oficiali nu par deloc să încurajeze populația să se vaccineze în masă.

Ce-i drept, pentru mulți procedura de programare a fost inaccesibilă, iar lansarea centrelor mobile ar putea fi o șansă.

Nici reticența liderilor în privința oferirii unor avantaje celor vaccinați, precum accesul la restaurante sau concerte, nu ajută la stimularea dorinței de vaccinare, dar planurile noului ministru al sănătății de a implica mai mult medicii de familie în procesul de vaccinare ar putea da rezultate.

Una peste alta, mai puțină patimă și mai multă responsabilitate din partea guvernanților, cum zice și președintele Iohannis, ar fi de dorit.

Iar dacă tot vorbim de lecții învățate, poate guvernanții ar fi bine să fie atenți la UiPath, o companie fondată în România, care valorează acum zeci de miliarde de dolari și tocmai ce s-a listat pe piața americană.

Alte lecții pot fi învățate și din proiectele finanțate din fonduri europene - și din cele eșuate, dar mai ales din cele de succes, tocmai pentru a evita alte eșecuri pe viitor. EURACTIV a organizat un webinar în care s-au discutat mai multe studii de caz și învățămintele care pot fi trase din acestea. #REGIO

Recomandarea zilei: O explicație grafică The Guardian - How vaccines are affecting COVID-19 outbreaks globally