"Fără penali în funcții publice" se apropie de finalul drumului, Iohannis este din nou siderat din cauza PSD-ului, iar liberalii au planuri mari: vor să treacă Carpații.

După peste doi ani de la debutul campaniei "Fără penali în funcții publice”, deputații au adoptat inițiativa. Contestată masiv de PSD pe vremea lui Liviu Dragnea, inițiativa a ajuns acum în dezbaterea parlamentară la dorința expresă a succesorului Marcel Ciolacu. De menționat că toți parlamentarii, fie ei de la PSD, UDMR sau PNL, au votat favorabil. Dacă trece și de Senat, Guvernul are la dispoziție 30 de zile să declanșeze referendumul propriu-zis.

Guvernul liberal va fi primul din istorie care va trece Carpații cu autostrada, susține ministrul de Finanțe, Florin Cîțu. Ne-am obișnuit deja cu vorbele. Și Guvernele dinainte au promis opt spitale regionale, ca mai apoi să deseneze doar trei, iar în final să nu facă niciunul.

Investițiile străine directe au revenit în teritoriu pozitiv, după scăderi puternice în lunile precedente, dar pe ansamblul primelor cinci luni totalul este negativ.



Klaus Iohannis este siderat. Din nou! Cu orice ieșire publică, acesta arată tot mai mult că a început campania electorală. Ceartă PSD, pe bună dreptate, dar nu suflă o vorbă de rău despre cei pe care îi girează acum, liberalii care dau dintr-o groapă în alta.

Marcel Ciolacu a venit cu replica: "Președintele Iohannis susține încălcarea drepturilor și libertăților românilor dorită de Guvernul PNL și șantajează Parlamentul”.

Austria a decis ca, începând cu data de 16 iulie, ora 00.00, să fie suspendate cursele aeriene regulate directe din mai multe state, printre care se numără și România.



Doctorul Victor Ponta rămâne doar Victor Ponta. Dar un Victor Ponta plagiator, așa cum a decis oficial Înalta Curte de Casație și Justiție.

Comisia Europeană a recomandat marți ca statele membre să nu acorde sprijin financiar întreprinderilor care au legături cu țări ce se află pe lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

Judecătorii CCR au decis că Legea adoptată de Parlament pentru acordarea unor despăgubiri ca urmare a secetei este neconstituțională.

Recomandare de lectură: IFLScience - By 2025 Earth Will Experience Carbon Dioxide Levels Not Seen In 3.3 Million Years