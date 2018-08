PSD-ALDE a apelat la ajutorul lui Rudy Giuliani pentru a-și legitima atacul la instituțiile statului pe care nu a reușit încă să le controleze. Viitorul nu sună deloc roz.

Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal adjunct şi fost primar al New York, i-a scris preşedintelui Klaus Iohannis şi altor oficiali români pentru a le cere verificarea protocoalelor secrete dintre SRI și instituții din sistemul judiciar şi stoparea presiunilor asupra judecătorilor.

Scrisoarea miroase de la o poștă a lobby. Impresia e întărită și de viteza cu care social-democrații au sărit să susțină afirmațiile lui Giuliani din această scrisoare.

Și mai îngrijorătoare este reacția Ministerului de Externe, care îi cere explicații ambasadorului în SUA, după ce George Maior a declarat că mesajul transmis de Rudy Giuliani este ”expresia unui lobby iniţiat de anumite forţe, care sunt interesate de apărarea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justiţia".

”Un ambasador al României ar trebui să fie preocupat ca, în conformitate cu Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, să reprezinte întotdeauna interesele statului român în statul în care este acreditat”, ne spune MAE, dezvăluind astfel intențiile reale ale guvernării PSD-ALDE. Nu că nu le-am ști.

Prezent la Reuniunea anuală a diplomației române, Călin Popescu Tăriceanu a vorbit de subiectul său favorit: statul paralel. Șeful Senatului le-a spus diplomaților români că protestele românilor nu sunt mişcări sociale autonome, ci sunt doar cutii de rezonanţă ale unor grupări politice, dar şi ale unor instituţii de tip special, atât parchete, cât şi servicii, care au creat brandul de țară ”România este coruptă”.

Tot la Reuniunea diplomației, ministrul german de Externe, Heiko Maas, a remarcat duritatea disputelor din România, amintind că în astfel de cazuri ar fi bine să se facă apel la experți internaționali, precum cei din Comisia de la Veneția.

Chiar dacă e social-democrat, declarația lui Maas va trece neobservată. Coaliția guvernamentală e ocupată cu acțiuni care îndreaptă România spre iliberalism. Ultima țintă e procurorul general. Ministrul Justiției a anunțat că Augustin Lazăr a ieșit de pe linia constituțională, dând astfel un indiciu despre cum va arăta evaluarea declanșată recent.

Procurorul general a ieșit la luptă, publicând corespondența cu ministrul Tudorel Toader pentru a demonsta că acest știa de protocoalele secrete: ”Atunci nu a avut vreo neîncredere”.

O declarație a Prefectului Capitalei ne arată de ce se grăbește Tudorel Toader să-l debarce pe Augustin Lazăr. Speranța Cliseru a afirmat că a semnat ordinul de evacuare a protestatarilor din 10 august după 12 noaptea, adică după ce piața fusese evacuată. Ea contrazice declarațiile ministrului Carmen Dan și ale reprezentanților Jandarmeriei, care au susținut că ordinul a fost semnat mai devreme. Puterea n-are niciun interes pentru a se afla adevărul despre intervenția brutală a jandarmilor, astfel că ne putem aștepta ca dosarul să fie ”rezolvat” după plecarea lui Lazăr.

Recomandarea de lectură: The Call To Do Better - The Atlantic, despre John McCain.