Noul an aduce decizii majore pe plan politic nu doar în România, ci și la nivelul întregii lumi. Guvernul din Rusia a demisionat, PE a votat rezoluția privind Pactul ecologic european, iar România se pregătește de alegeri locale în două tururi.

Guvernul Rusiei, condus de Dmitri Medvedev, a demisionat după 8 ani. Premierul demisionar, un apropiat al lui Vladimir Putin, a plecat din funcție imediat după ce președintele a ținut discursul anual privind starea națiunii.

Plenul de la Strasbourg a votat miercuri rezoluția privind Pactul ecologic european. Parlamentul dorește ca viitorul act legislativ privind clima să fie mai ambițios în ceea ce privește obiectivul UE de reducere a emisiilor până în 2030 (55% până în 2030 față de nivelul din 1990, în loc de ”cel puțin 50%, cu țintă către 55%”, așa cum a fost propus de Comisie).

În plan intern, jurnalistul Moise Guran spune adio presei după 26 de ani și se alătura Alianței USR PLUS. Acesta și-a luat în serios noua poziție și a spus că nu are de gând să candideze pentru nicio funcție, dar, dacă partidul i-o va cere, o va face. Totuși, Moise Guran a precizat că deocamdată nu se înscrie nici în USR, nici în PLUS.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat: "Nu există și nu văd cum ar mai putea exista în România un partid la fel de glorios ca Partidul Național Liberal al Brătienilor". Sigur a uitat criticile și jignirile pe care le-a adus liberalilor în perioada în care era în cârdășie cu PSD, dar acum, părăsit de parlamamentari, primari, susținători (ALDE a luat 4% la alegerile europarlamentare), chiar și de Victor Ponta, Tăriceanu se află cel mai probabil în căutare de aliați, poate-poate mai prinde vreun mandat în Parlament.

Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care subliniază că este nevoie de garanții în ceea ce privește protecția drepturilor cetățenilor pentru aprobarea Acordului de retragere a Marii Britanii din UE.



Secție specială de investigare a magistraților, pentru unii mumă, pentru alții ciumă, a intrat din nou în atenția ministrului Justiției. După ce noul Guvern a anunțat că o va desființa, apoi că o va modifica, Cătălin Predoiu anunță că un proiect de lege privind reglementarea Secției ar putea fi lansat în dezbatere publică până la 1 februarie.

Pentru aprofundarea cunoștințelor unor politicieni români legate de numărul românilor din Diaspora, un studiu realizat de un centru de cunoștințe privind migrația și demografia (KCMD) al Comisiei Europene arată că aproape 600.000 de copii români trăiesc în alte state membre UE.

Klaus Iohannis, devenit mai nou un purtător de cuvânt al Guvernului, a anunțat miercuri seară că Executivul pregătește o legislație pentru alegerea primarilor în două tururi.

Recomandare de lectură: BBC.com - 'Should we create new life if we can't protect what exists?'