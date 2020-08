Petre Roman vrea să facă echipă cu PSD, dar se declară de confesiune liberal, România desenează din nou autostrăzi, Nelu Tătaru vorbește despre cocoașe și valuri de COVID-19, iar o țară impune restricții românilor.

Că Petre Roman a fost "resuscitat” în politică a fost o surpriză, mai ales că s-a alăturat unei posibile viitoare echipe a Gabrielei Firea. Pentru că penibilul nu era deja suficient, acesta a declarat că rămâne ”de confesiune” un liberal.

Tot la capitolul penibilism stăm și noi, ca țară, la ceea ce înseamnă atragerea fondurilor europene. Acum, președintele Iohannis vorbește despre cât de bine stăm la capitolul autostrăzi pe hârtie, dar și cum urmează să fie depuse proiecte pentru a atrage bani. Cert este că, după ani și ani de zile în care șoselele de mare viteză au rămas doar desene și promisiuni, o minune pare totuși greu de realizat de actualul Guvern, prins deja într-o moțiune de cenzură.

Opt proiecte de dotare a spitalelor cu echipamente dedicate luptei anti-COVID au fost semnate săptămâna trecută, a anunțat Ministerul Fondurilor Europene, astfel că instituțiile vor primi aproape 158 de milioane de lei.

Tăriceanu, proaspăt intrat în cursa pentru Primăria Capitalei și cotat cu șanse infime de reușită, a fost întrebat cât costă o călătorie cu autobuzul, dar nu a știut să răspundă.

Nelu Tătaru vorbește din nou despre cocoașele epidemiei COVID-19 și despre valurile infecției. Fie că se numesc valuri, cocoșe sau pur și simplu evoluție a virusului, coronavirusul continuă să îmbolnăvescă un număr mare de români, așa cum reiese și din ultima raportare a autorităților.

Președintele Donald Trump spune că ”evangheliștii sunt mai încântați” că a mutat în 2018 Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim decât ”poporul evreu”.

Ministrul Vela a trimis Corpul de control la Poliția Capitalei, după ce au fost prezentate în spațiul public situații de polițiști sau foști polițiști acuzați că nu și-au făcut datoria.

Și Lituania cere test negativ de COVID pentru românii care vor să intre în țară, dar și autoizolarea acestora timp de 14 zile. De asemenea, mai mulți români care lucrează la o fermă din Spania au fost testați pozitiv cu infecția.

Recomandare de lectură: IFLScience - Why We Are Programmed To Keep Seeing Faces In Inanimate Objects