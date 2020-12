Palatul Parlamentului și Palatul Victoria se pregătesc să primească politicieni noi sau vechi. Totuși, mai e drum lung până la coagularea unei coaliții care să se apuce de treabă.

Primele mișcări făcute după șocul alegerilor, respectiv bucuria, în cazul unora, a fost demisia lui Ludovic Orban și numirea unui militar de carieră în funcția interimară. În prima apariție publică în calitate de prim-ministru, Nicolae Ciucă a spus că prioriățile sale sunt gestionarea pandemiei, aplicarea Strategiei de vaccinare și bugetul pe 2021.

Tot Ciucă l-a schimbat pe secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase, apropiat al fostului premier Ludovic Orban, cu un personaj care face din aparatul de lucru al premierului de la începutul anilor 2000.

Între timp, Klaus Iohannis a avut o primă ședință de lucru la Cotroceni privind gestionarea epidemiei COVID-19 fără Ludovic Orban.

De cealaltă parte, Ludovic Orban, în ciuda informațiilor care spun că Iohannis i-a cerut să facă un pas înapoi, susține că demisia a fost o decizie personală. Ar fi greu de crezut că Orban va recunoaște în viitorul apropiat faptul că indicațiile date de Iohannis n-au condus spre ceva bun pentru PNL și că vina pentru rezultatul alegerilor este 50/50. Peștele mare l-a înghițit și de această dată pe cel mic.

USR, prin Dan Barna, nu vede cu ochi buni numirea unui militar la șefia Guvernului. Tot USR, alături de PLUS, este cel care va cântări serios balanța în privința viitoarei Coaliții PNL-USR PLUS-UDMR. Deocamdată se poartă discuții intense și interesante, dar fumul alb e încă departe.

Marile primării din țară n-au făcut rabat când a venit vorba de iluminat festiv. Sumele cheltuite în perioada 2017-2019 pentru bucurarea ochilor celor care trec pe străzi nu sunt deloc mici, iar Primăria Capitalei, campioană în ultimii ani la spart bani pe kitsch-uri, conduce topul municipalităților care au aruncat banii pe… stâlpi.

Cea de-a 33-a ediție a Premiilor Academiei Europene de Film (EFA) a început marți, documentarul ”Acasă, my home” de Radu Ciorniciuc aflându-se printre cele 18 pelicule nominalizate.

Comunitățile de romi au suferit, în pandemie, de o intensificare a discriminării. În plus, s-au înrăutățit condițiile de trai ale unor comunități aflate oricum la limita supraviețuirii, iar copiii săraci au avut mai puțin acces la educație. #MINDSET

Citește și:

Tabloul preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar aduce dueluri interesante pentru România;

DNA a trimis în judecată trei militari din cadrul Inspectoratului General de Aviație;

Prima persoană care a primit serul Pfizer/BioNTech, o femeie de 90 de ani din Irlanda de Nord;

Românii nu vor să revină la munca față-în-față, ci la calătorii și ieșiri în oraș;

Germania se gândește la noi măsuri anti-COVID înainte de Crăciun;

Norvegia învinge România în finalul grupelor primare după un meci antrenant la Kolding;

Guvernul britanic elimină din proiectul de lege privind piața internă trei articole contestate de UE.

Recomandare de lectură: IFLScience - Moderna's Covid Vaccine Creates Immunity For At least 3 Months