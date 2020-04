Pandemia de COVID-19 continuă să dea peste cap lumea. Să nu uităm că sprijinul primit sau oferit, de orice fel, poate face acum diferența în multe privințe.

România devine prima țară din uniunea Europeană care va găzdui rezerva strategică de materiale medicale a Uniunii Europene, a anunțat șefa Comisiei Europene.

Pandemia de coronavirus a dus la blocarea anului școlar, iar un anunț în privința a ceea ce urmează a fost făcut de ministrul Educației, care a anunțat că, atâta timp cât suntem în stare de urgență, cursurile nu vor fi reluate.

S-a găsti șpagă la PSD. Înainte de pandemie, dar DNA a anunțat abia acum că patru parlamentari PSD și mai mulți șefi de la Drumuri și Poduri Timișoara au fost trimiși în judecată în dosarul șpăgilor de la Vama Nădlac 2.

Bilanțul îmbolnăvirilor de coronavirus a depășit 4.400 de cazuri în România, iar aproape 200 de persoane au pierdut deja lupta.

Ministrul Sănătății a confirmat marți seară primul deces în rândul personalului medical - un ambulanțier de 53 de ani din Suceava.

Cu toate că Europa este cel mai lovit continet de pandemia de COVID-19, mai multe state UE discută deja ieșirea din izolare din cauza prăbușirii economice. Declinul economic devene tot mai clar în fiecare oră în care populația activă nu poate părăsi locuințele. Totuși, izolarea este singurul mod prin care se poate încetini răspândirea virusului.

După săptămâni la rând de promisiuni și negocieri, milioane de echipamente medicale, esențiale în lupta cu coronavirusul, au ajuns în România și urmează să fie distribuite.

Biroul din România al Organizației Mondiale a Sănătății a lansat un ghid de recomandări practice pentru mamele bolnave de COVID-19, după incompetența de care s-a dat dovadă la Maternitatea din Timișoara.

Echipa de medici și asistenți care s-a oferit voluntară să-i ajute pe italieni în lupta cu coronavirusul a ajuns în Italia. Gestul lor, nevăzut de unii din țară cu ochi buni, arată că în această luptă orice ajutor poate însemna o viață salvată.

Și Parlamentul European va fi transformat într-un centru de depistare și consultanță COVID-19, după ce instituția a pus la dispoziția autorităților de la Bruxelles, săptămâna trecută, propriul centru de îngrijire a pacienților și o flotă de 100 de vehicule.

Între timp, în țară șefii de spitale continuă să "dezerteze”. După ce au demonstrat că nu cunosc reguli minime de protecție, iar viața personalului medical și a pacienților a fost pusă în pericol, managerul și directorul medical al Spitalului Județean Deva au demisionat. Ministrul Sănătății ia în calcul să predea frâiele spitalului tot Armatei.

Noi acuzații contra FIFA privind mita primită pentru atribuirea Cupelor Mondiale din Rusia și Qatar.



Uniunea Europeană oferă peste 15 miliarde de euro pentru a ajuta țările cele mai vulnerabile din lume să lupte cu pandemia de COVID-19.

Recomandare de lectură: IFLScience - This Virologist's Twitter Thread Explains Why The COVID-19 Coronavirus Is Worse Than SARS