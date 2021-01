În timp ce campania de vaccinare se desfășoară în dulcele stil românesc, partidele din coaliția guvernamentală sunt ocupate cu împărțirea funcțiilor și cu dispute interne.

Deși au avut la dispoziție un weekend pentru a ”repara” site-ul cu programări pentru vaccinare, autoritățile nu au reușit să-l facă pe deplin funcțional. Dincolo de întreruperi și erori, persoanele cu boli cronice nu se pot programa pe această platformă. Implicarea medicilor de familie în procesul de programare nu e prea clară. În lipsa unui acord clar între autorități și medicii de familie, aceștia sunt liberi să-și programează pacienții sau să refuze. Astfel că singura soluție practică deocamdată e programarea la call center-ul DSP, singurul inconvenient fiind timpul îndelungat de așteptare, mai ales în orașele unde mai sunt puține locuri disponibile.

În același timp, ritmul testărilor a scăzut foarte mult, sub 6.000 în ultimele 24 de ore.

Până acum, au fost vaccinate 235.239 de persoane și a început și administrarea celei de-a doua doze pentru primii români care au beneficiat de vaccin.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis ca persoanele, care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat sau persoanele contact direct ale unei persoane confirmate, să nu mai stea în carantină dacă au vaccinul făcut și au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea celei de-a doua doze.

Cum temperaturile sunt scăzute, 15%-20% dintre bucureșteni au fost ”sacrificați” - potrivit primarului general - și stau în frig pentru a evita riscul unor avarii.

În PNL, s-a declanșat lupta pentru putere, Rareș Bogdan și Robert Sighiartău lansând un atac suburban la adresa lui Ludovic Orban, scos vinovat pentru rezultatul slab al liberalilor la alegerile parlamentare.

În USR PLUS s-a lăsat cu o demisie, a liderului filialei din Sulina, după ce acesta a criticat cooptarea lui Ivan Patzaichin în grupul consultativ făcut de partid pentru stabilirea guvernatorului Deltei Dunării. Atacurile președintelui USR Sulina l-au determinat pe fostul sportiv să se retragă.

