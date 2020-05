Cine aștepta marea reformare a PSD mai are de așteptat. După ultima ședință a Senatului, social-democrații au demonstrat nu numai că n-au învățat nimic în ultimul an, dar nici nu vor să o facă.

Decretarea stării de urgență în România din cauza COVID-19 a adus cu sine o premieră în țară - autoritățile au decis că pot închide site-uri de știri pe motiv că promovează informații false pe tema pandemiei.

Premierul Orban a prezentat planurile pentru repornirea economiei. Între timp, ministrul de Interne a devenit din nou viral printr-o declarație destul de ciudată. El îi îndeamnă pe oameni să sune la 112 dacă cineva strănută în metrou și nu are mască.

Într-un nou circ în Parlament, PSD și-a impus propriile măsuri în proiectul de lege al Guvernului care instituie stare de urgență. Legea inițiată de Guvern era oricum precară, dar PSD a călcat în picioare prevederile într-un stil care aduce aminte de vremurile în care la fel modificau tot ce era de interes pentru ei în Parlament.

Numărul îmbolnăvirilor cu noul coronavirus a înregistrat o scădere în ultimele zile, în schimb numărul celor decedați a trecut de o mie.

Klaus Iohannis a ieșit într-o declarație de presă prin care a contrazis din nou declarațiile hazardate ale premierului și ale unor miniștri privind măsurile care se aplică după 15 mai.

Ministrul Agriculturii anunță că România va cere Comisiei sprijin direct pentru lapte, carne de porc și de pasăre.

Raportul Comisiei Europene privind transportul pe mare al animalelor vii arată grave încălcări ale legislației comunitare și lipsa totală a informațiilor despre condiția animalelor atunci când ajung la destinație.

Orașul Țăndărei a scăpat de carantină, Suceava rămânând încă prins în restricții, dar DSP a propus ridicarea carantinei pentru municipiul Suceava cele opt comune limitrofe.

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara susține că noua schemă de tratament pentru COVID-19 funcționează.

Mai multe organizații neguvernamentale atrag atenția asupra abuzurilor autorităților împotriva comunității rome, dar și asupra manifestărilor rasiste și incitatoare la ură. Un aspect important arată că această comunitate este scoasă țap ispășitor în vremea pandemiei.

Comisia Europeană CE alocă 117 milioane de euro pentru tratamente și metode de diagnosticare pentru COVID-19, iar astăzi, eurodeputații vor discuta despre măsurile de urgență privind coronavirusul din Ungaria și despre impactul acestora asupra democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.

