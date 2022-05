PSD, PNL și UDMR și-au dat din nou mână și au pus de un simulacru în Parlament: au votat noii judecători pentru CCR, unul dintre ei, care are șanse mari să îi ia locul lui Valer Dorneanu, are un parcurs profesional cel puțin dubios.

Parlamentul a simulat din nou democrația. A trimis la CCR, cu șanse mari spre lansarea pe scaunul de șef la Curte, pe Bogdan Licu - un individ care este procuror, dar care, la fel ca cei mai mulți dintre liderii din politică sau instituții ale statului, a fost prins la furat. O lucrare de doctorat, dar furtul este tot furt. Curtat de-a lungul anilor de aproape toate partidele pentru diferite funcții și de doi șefi de stat, Licu va fi cel care se va asigura că Legea fundamentală a țării nu va fi știrbită. Un fel de lup paznic la oi.

În joc a intrat și SRI. De multe ori Serviciul a fost acuzat că s-a implicat în numiri politice, în decizii politice etc. Marți, a fost acuzat din nou că l-a "împins" pe Bogdan Licu la CCR. Până acum, SRI a reacționat foarte rar sau deloc la astfel de acuzații, însa acum a simțit nevoia să se dezică de orice implicare în numirea unor judecători la CCR. Sigur, democrația funcționează dacă se scrie frumos despre ea într-un comunicat de presă.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat că un român din Marea Britanie este anchetat după ce ar fi ajutat gruparea de hackeri ruși de la Killnet să atace cibernetic zeci de site-uri din România.

Romgaz preia participația Exxon Mobil în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, iar autoritățile estimează că exploatarea zăcămintelor de gaze va începe în 2026.

Curtea de Apel București a amânat marți, pentru 12 mai, pronunțarea sentinței definitive în dosarul "Colectiv", în care fostul primar Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat în primă instanță la 8 ani și 6 luni de închisoare.

Friedrich Merz, șeful celui mai mare partid de opoziție din Germania - CDU, s-a dus luni la Kiev, după ce cancelarul a anunțat că nu va vizita Ucraina, deoarece autoritățile ucrainene nu l-au primit pe președintele Frank-Walter Steinmeier.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a revizuit în scădere cu 1,4 puncte procentuale, la 2,9% estimarea de creștere a economiei românești pentru acest an, de la 4,3% cât previziona anterior.

Corteva Agriscience a finalizat o investiție de 14 milioane de euro în unitatea de producție de la Afumați, județul Ilfov, cea mai mare stație de procesare a semințelor din România. Investiția permite companiei să vină în întâmpinarea cererii tot mai mari de semințe de floarea-soarelui de înaltă calitate din partea fermierilor, la nivel național și internațional, a anunțat marți Corteva.

Recomandare de lectură: IFLScience - What Is The Illuminati, And Does It Still Exist?