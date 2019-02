Acțiunile magistraților iritați de modificările la legile Justiției sunt fără precedent, dar autoritățile nu dau înapoi, ci doar mimează dialogul, consultându-se cu cozile de topor din sistemul judiciar.

După discuția de săptămâna trecută cu Liviu Dragnea, Frans Timmermans a rămas cu impresia că liderul PSD nu crede în ceea ce spune. Normal că nu crede, vrea doar să-și salveze pielea și sunt destul cozi de topor în justiție dispuse să-i facă pe plac.

Nici Viorica Dăncilă nu crede în transparență, ci doar o mimează de gura Europei și pentru a-i convinge pe magistrați să renunțe la proteste. Înainte de consultări - la care oricum s-au dus doar cei care nu au o problemă cu subordonarea politică a justiției - premierul a transmis că nu va renunța la OUG 7.

DIICOT și alte parchete au anunțat că în perioada următoare își vor suspenda parțial activitatea în semn de protest. În ajutorul lor au sărit președintele Klaus Iohannis, care a cerut abrogarea ordonanței de urgență și PLUS, care va contesta actul normativ la toate curțile de apel din țară.

Tudorel Toader a rămas pe poziții, acceptând doar renunțarea la un articol din OUG.

Situația e tensionată și în R. Moldova, unde socialiștii și democrații lui Plahotniuc au obținut procente bune la alegerile parlamentare. Blocul proeuropean ACUM acuză fraude și nu recunoaște rezultatul, MAE român, în schimb, crede că alegerile s-au desfășurat corect.

Părăsind lumea tumultuoasă a politicii, ne îndreptăm atenția asupra învățământului românesc și a fondurilor europene alocate pentru diverse proiecte de educație, de la renovarea școlilor la echipamente în universități și de la dezvoltarea învățământului dual la reducerea abandonului școlar. #politicadecoeziune



