România nu scapă de MCV încă, țara noastră fiind departe de a realiza reformele necesare în materie de luptă anticorupție și stat de drept, Secția specială le dă iar de furcă guvernanților, iar neregulile cu dezinfectanți continuă să iasă la iveală.

Nu scăpăm de MCV încă. ”Îndeplinirea tuturor recomandărilor care nu au fost încă puse în aplicare este esențială pentru procesul de reformă și pentru ca România să încheie procesul MCV”, a anunțat Comisia Europeană.

Și Secția specială reintră în atenția publică. Judecătorii CCR au decis că aceasta respectă Legea fundamentală, în timp ce MCV-ul mai sus menționat cere desființarea ei. Ministrul justiției pare optimist în acest peisaj contradictoriu și este de părere că instituția înființată la dorința PSD în urmă cu câțiva ani va dispărea.

Campania de vaccinare pierde teren de la o zi la alta, iar asta se vede și în numărul de oameni vaccinați zilnic. Potrivit CNCAV, 45% din centrele de vaccinare au o activitate medie și scăzută, astfel că a fost propusă, printre altele, sistarea temporară a activității acestora.

Scandalul dezinfectanților care nu sunt dezinfectanți continuă. Peste 400 de litri de așa-zise substanțe pentru igienizarea mâinilor și a suprafețelor au fost retrase din unitățile sanitare în perioada martie 2020 - mai 2021.

Starea de alertă în România a fost instituită cu respectarea Constituției, au decis judecătorii CCR. Aceștia au avut de analizat nu mai puțin de cinci sesizări referitoare la Legea 55/2020.

Președintele CNIPMMR, Florin Jianu, susține că măsurile de sprijin introduse în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru întreprinderile mici și mijlocii acoperă un procent infim din totalul IMM-urilor din România.

