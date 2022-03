NATO, G7 și Consiliul European au avut loc în aceeași zi, la Bruxelles, dar discuțiile nu au adus multe noutăți.

Liderii statelor membre NATO și-au manifestat încă o dată sprijinul pentru Ucraina și au cerut Rusiei să oprească imediat ostilitățile, dar au reiterat că Alianța Nord-Atlantică nu va interveni direct în conflict.

NATO își va continua sprijinul acordat Ucrainei, dar nu va interveni cu trupe pentru a stopa războiul, au decis liderii de stat și de guvern ai celor 30 de state membre, într-un summit extraordinar organizat la Bruxelles.

În prezența președintelui Biden, aliații au decis că vor oferi Ucrainei echipament militar, incluzând sisteme de apărare antitanc și antiaeriene și drone, ajutor financiar și umanitar substanțial”, precum și asistență în domeniul cybersecurității și echipament de apărare împotriva amenințărilor biologice, chimice, radiologice și nucleare.

Klaus Iohannis a explicat că nu s-au decis sancțiuni în privința gazului rusesc, deoarece aceste sancțiuni i-ar afecta mai mult pe europeni, decât pe ruși. El a reamintit că europenii au decis la Versailles să renunțe gradual și cât se poate de repede la importul de energie din Rusia. În unele situații însă acest lucru va dura ani de zile. Tot acest timp e în favoarea Rusiei care va primi bani pentru a-și vedea de război și ce va mai urma.

Parlamentul European a dat undă verde pentru redirecționarea fondurilor UE regionale și pentru azil către statele membre care adăpostesc persoane care fug din calea invaziei Ucrainei de către Rusia.

Eurodeputații au aprobat și propunerea Comisiei Europene de a acorda asistență în valoare de 150 milioane de euro Guvernului de la Chișinău.



