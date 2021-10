Generalul în rezervă Nicolae Ciucă a fost trimis la negocieri fără muniție. A prezentat USR și PSD doar varianta unui guvern minoritar PNL, cerându-le celor 2 partide susținere în Parlament. Acum așteaptă ”directive” din partea PNL și a lui Iohannis.

În plină pandemie, după un prim eșec al lui Dacian Cioloș de obținere a unui vot din Parlament, românii asistă în continuare la niște așa-zise negocieri. Discuțiile lui Nicolae Ciucă cu PSD și USR nu sunt, în realitate, negocieri. Generalul în rezervă a fost trimis de președintele Klaus Iohannis și de PNL fără muniție. Ciucă nu a putut să prezinte celor două partide decât varianta unui guvern minoritar și să le ceară votul în Parlament. Cum USR și PSD au refuzat, Ciucă s-a întors la liberali și la președinte pentru a primi noi ”directive”, întrucât premierul desemnat nu pare a avea acum niciun fel de putere de decizie. Dacă va face la fel și în eventualitatea în care ajunge premier?

Președintele continuă să se amestece în jocurile politice și, în cadrul unei întâlniri de luni seara, i-ar fi dat mandat lui Ciucă să propună USR revenirea la guvernare, chiar dacă Florin Cîțu nu e de acord cu refacerea coaliției cu cei care l-au lăsat fără funcția de premier. El a evocat chiar perspectiva alegerilor anticipate, dar declarațiile sale nu sperie pe nimeni: liberalii stau prost în sondaje, așa că sunt ultimii care și-ar dori acum niște anticipate.

Între timp, Guvernul a dat din nou în gropi, fiind nevoit să modifice luni o HG adoptată vinerea trecută, în care nu au fost introduse în mod corect deciziile CNSU. A rămas însă întrebarea de ce școlile private pot face cursuri online, iar cele de stat - nu. Raed Arafat n-a fost în stare să explice, dar deja nu mai are nimeni pretenții de la el, după ce ne-a comunicat inocent că nu au avut nevoie de argumente științifice pentru a nu impune certificatul verde bisericilor.

