Jandarmii și cei care au ordonat intervenția brutală de vineri seară din Piața Victoriei nu au fost în stare să îngaime măcar niște scuze nesincere nici după patru zile.

Jandarmeria continuă să afirme că a intervenit legal și, în pofida numeroaselor imagini care arată membri ai forțelor de ordine lovind fără discernământ oameni pașnici sau chiar scoțându-i din taxiuri pentru a-i bătea, niciun oficial din Ministerul de Interne nu are nicio urmă de regret.

Ba mai mult, oficialii se feresc de explicații, iar sumarele declarații sunt pline de neadevăruri. Purtătorii de cuvânt ai jandarmeriei au spus încă de sâmbătă că acțiunea a fost supravegheată de un procuror militar, iar afirmația a fost întărită chiar de ministrul de interne, Carmen Dan. „Nu mi-am depășit în niciun fel competențele legale. Iar Jandarmeria și-a coordonat toată intervenția sub supravegherea unui procuror militar, care a fost în piață. (...) Nu am ce să-mi reproșez. Am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de interne responsabil”, a spus marți Carmen Dan.

Doar că prim-procurorul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti a spus că niciun procuror militar nu a supravegheat intervenția jandarmilor la protestul din 10 august. Cumva, am aflat că a fost de fapt un procuror, dar acesta s-a autosesizat din oficiu, și oricum nu avea vreo atribuție de coordonare sau supraveghere. „Nici măcar nu s-a pus problema să îi temperez sau să iau vreo măsură cu privire la ei pentru că nu e treaba noastră. Din punct de vedere legal, niciun procuror nu are atribuții privind menținerea ordinii publice, supravegherea sau confirmarea măsurilor de ordine publică”, a spus procurorul militar Bogdan Pîrlog.

Oricum, ancheta se mută acum la Parchetul General, din dispoziția Procurorului General, Augustin Lazăr, pentru o cercetare unitară a plângerilor formulate împotriva autorităților.

Nici șeful Jandarmeriei nu a oferit explicații privind purtarea subordonaților săi și a îndemnat la calm și moderație în anul Centenarului. Sebastian Cucoș, șef interimar al Jandarmeriei s-a laudat cu cei 22 de ani de carieră și cu iubirea de țară și Dumnezeu (vizibilă cu ochiul liber în sala în care a avut loc declarația de presă) și încă mai speră să devină șef plin al instituției. Dar președintele Klaus Iohannis a anunțat că numirea lui Cucoș în funcția de inspector general se va realiza doar după finalizarea anchetei privind legalitatea acțiunilor Jandarmeriei Române.

Indiferent dacă rămâne sau nu șef, Cucoș va încasa o pensie specială babană. Datele statistice arată că, dintre toate pensiile plătite în România, cele speciale au avut cea mai mare creștere între 2001 și 2017.

Iar creșterea pensiilor va continua, deși economia nu urcă la fel de repede pe cât sperau guvernanții, iar acest lucru ar putea pune probleme bugetului în ultima parte a anului.

În contextul social și politic complicat, vocile nemulțumiților se aud mai tare. Fostul ministru PSD Ecaterina Andronescu a lăudat rezerva de cadre a partidului spunând că actualul guvern „nu reprezintă nivelul și capacitatea profesioniștilor din partidul nostru”. Dar, mai ales, Ecaterina Andronescu i-a cerut lui Liviu Dragnea să facă un pas în spate, atitudine pentru care, cel mai probabil, își va pierde curând calitatea de membru al PSD.

Dar contestatarii sunt tot mai zgomotși pe plan extern, cerând excluderea partidelor de guvernământ, PSD și ALDE, din familiile politice europene care le-au adoptat - Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D) și Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Dar e greu de crezut că partidele europene își vor exclude partidele-soră din România. #PE

