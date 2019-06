Viorica Dăncilă s-a hotărât că vrea șefia PSD, Iohannis a semnat pactul cu o parte dintre partidele politice, Autoritatea Europeană a Muncii și-a găsit țara unde va avea sediul, iar naționaliștii din Parlamentul European și-au botezat alianța.

Viorica Dăncilă, pe care nu foarte mulți o vedeau capabilă să ia singură o decizie, a anunțat că va candida la șefia PSD. Se pare că aceasta este susținută puternic de mai mulți baroni locali care au fost cândva oamenii de bază ai lui Dragnea, dar care treptat i-au întors spatele acestuia.

În timp ce PSD se reunise în a 'nșpe ședință de când Dragnea a fost încătușat și Dăncilă le vorbea colegilor despre c(s)ex, Iohannis s-a întâlnit la Cotroceni cu cvartetul Orban-Barna-Tomac-Ponta pentru a semna acel Acord politic pentru o Românie europeană.

Autoritatea Europeană a Muncii și-a găsit sediul în Slovacia, după ce și Bulgaria, Cipru și Letonia s-au numărat printre statele care au vrut să găzduiască această instituție. România, evident, n-a mișcat un deget, iar ministrul Muncii, Marius Budăi, a avut o explicație desprinsă din filmele cu proști.

Naționaliștii din Parlamentul European, în frunte cu Salvini și Le Pen, au ales un nou nume pentru alianța de extremă dreapta: Identitate și Democrație. #PE

Și Boris Johnson, fost primar al Londrei și ministru de Externe în Cabinetul May, este marele favorit după prima rundă a alegerilor pentru șefia conservatorilor.

Președintele Republicii Moldova și liderii celor trei forțe politice parlamentare, care au învestit Guvernul Maia Sandu, cheamă cetățenii în stradă la „marșul poporului”. Acesta ar urma să se desfășoare duminică, începând cu ora 11:00, în fața Parlamentului.

Recomandare de lectură: New York Times - How Much Hotter Is Your Hometown Than When You Were Born?