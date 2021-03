Dezbaterile privind bugetul de stat pe anul în curs cu greu se pot numi dezbateri. Schimburile de replici între parlamentari sunt - indiferent de subiectul discutat - pline de atacuri la persoană, știri false și înjurături.

Or fi parlamentarii ”aleșii poporului”, dar cei din actuala legislatură cu greu pot fi considerați ”aleși” (deosebit, distins, remarcabil - cf. DEX). Calitatea membrilor și a discursurilor s-a degradat treptat în ultimii ani și mereu am spus că mai rău de atât nu se poate. Ne-am înșelat mereu. Ce vedem astăzi în Parlament nu se pot numi dezbateri. Trebuie găsit un nou cuvânt pentru a caracteriza discursurile puerile, pline de atacuri la persoană, afirmații populiste și fake news.

În timp ce parlamentarii sunt ocupați să arunce cu noroi în rivalii politici, bugetul trece, de fapt, prin Parlament ca gâsca prin apă. PSD și AUR au depus mii de amendamente, cele mai multe nerealiste, majoritatea parlamentară le respinge pe bandă rulantă, inclusiv pe cele care ar putea îmbunătăți distribuirea banilor.

În aceste condiții, liderul PSD Marcel Ciolacu susține că ”aleșii” locali ai partidului nu au altă soluție decât să vină să protesteze la Palatul Cotroceni.

Singurul lucru bun din această mascaradă e că Guvernul nu va putea da vina pe alții pentru acest buget care se remarcă prin sume mici date Educației și Sănătății, dar mari, ca de obicei, pentru instituțiile de forță.

