Aproape se încheie o săptămână cum rar a fost în politica românească: cu un parteneriat de neimaginat în urmă cu câteva luni, cu o veche alianță refăcută și cu un premier care pare scăpat ca vaca în lucernă. Doar președintele e absent, ca de obicei.

Florin Cîțu a curățat guvernul de toți cei aduși de USR PLUS. Dacă a vrut doar să scape de Stelian Ion sau chiar să elimine USR PLUS din coaliția de guvernare, nu vom afla, probabil, prea curând.

La fel, nu vom ști cu certitudine ce înțelegere este între PNL și PSD. Deși negată vehement de ambele părți, prea și-au sincronizat mișcările în aceste ultime zile, iar declarațiile liderilor PSD cu privire la votarea moțiunii de cenzură depuse de USR-PLUS și AUR sunt prea străvezii - „Dacă moțiunea alianței USR-AUR va ajunge la vot în plen (s.n.), atunci PSD o va vota”, a spus șeful PSD, Marcel Ciolacu. Dar PSD face tot posibilul ca moțiunea să nu ajungă în plen.

Într-o alianță pe care nu și-ar fi imaginat-o cineva la atât de puțin timp după alegerile din 2020, dar care amintește de vremurile guvernării USL, PSD a votat alături de PNL și UDMR pentru ca moțiunea să fie dezbătută abia după un verdict al Curții Constituționale care nu are de-a face cu subiectul moțiunii. Dar verdictul nu va veni mai devreme de 15 septembrie, ba chiar posibile amânări ulterioare ale unei decizii sunt destul de probabile, astfel că e posibil ca premierul să ceară votul Parlamentului după expirarea interimatului de 45 de zile la ministerele vacantate de USR PLUS înainte ca CCR să se fi pronunțat.

Paradoxul este că PNL se plânge la toate colțurile că USR este un partid iresponsabil care părăsește guvernul în plină pandemie și înainte de sezonul rece - ce să vezi, nepregătit, pentru că premierul este de fapt de câteva luni în campanie electorală - dar același partid liberal blochează o decizie rapidă care să rezolve această situație.

De cealaltă parte, cel care ar fi trebuit să fie mediatorul acestui conflict și să aducă părțile la masă, ar fi putut la fel de bine să-și improvizeze niște pampoane pentru rolul de majoretă a premierului. Klaus Iohannis a atacat sâmbătă USR PLUS pentru alianța cu AUR (preluând, de altfel, punctajul de comunicare al PNL pe această temă), dar a solicitat o întrevedere cu liderii partidului abia marți, după ce miniștrii USR PLUS și-au dat demisiile. O întrevedere altfel „benignă”, după cum a caracterizat-o Dan Barna, probabil pentru a nu spune „inutilă”.

După care, probabil deranjat de acea alianță nefirească, Klaus Iohannis a plecat în vizită oficială în Elveția, de unde a transmis ritos: „Chestiunea Guvernului nu este absolut deloc îngrijorătoare. Avem un Guvern care merge mai departe”.

Supărați pe parteneriatul dintre USR PLUS și AUR au fost și cei de la PSD, uitând probabil că tocmai șeful lor spunea, cu doar câteva zile înainte de demiterea lui Stelian Ion, că a început discuțiile cu AUR și se pusese de acord cu aceștia să susțină împreună o moțiune de cenzură.

Rămânem deci cu o situație politică incertă pentru încă niște săptămâni, dar cu un premier care face afirmații tot mai halucinante, de la acuzațiile de trădare aduse lui Ludovic Orban, contracandidatul său pentru șefia partidului la alegerile din 25 septembrie, culminând cu supoziția că AUR s-a aliat cu USR PLUS pentru sabotarea campaniei de vaccinare. Sau acest clip.

