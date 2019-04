PSD își păstrează atitudinea de lup singuratic, certându-se cu toată lumea care încearcă să-i arate că poate greșește.

Diplomația - sau mai degrabă lipsa diplomației - premierului a atins un nou nivel critic miercuri, când Viorica Dăncilă s-a răstit la aproape toată lumea care a trimis mesaje de îngrijorare Guvernului pe tema justiției.

Că Dăncilă nu înțelege subtilitățile diplomatice am observat cu toții încă de când cu scandalul ambasadei din Israel, dar atitudinea agresivă față de reprezentanții principalilor parteneri internaționali - inclusiv Germania, Franța sau SUA - nu are cum să aducă bunăvoință și înțelegere.

Sigur, poate că Dăncilă a fost deranjată de solicitarea comună a celor 12 ambasadori, care i-au transmis să nu mai dea Ordonanțe de urgență pe justiție, sau, în limbaj diplomatic, „să se abțină de la modificări care ar slăbi statul de drept și capacitatea României de a lupta împotriva criminalității și corupției”.

Dar este cel puțin surprinzător că, după atâția ani petrecuți la Bruxelles și mai bine de-un an la Palatul Victoria, Viorica Dăncilă poate crede că 12 ambasade pot emite un mesaj comun fără să aibă susținerea guvernelor de acasă. Sau poate că replica - „Le recomand să se adreseze autorităților din țara din care fac parte, pentru că în niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim-ministrului și eu nu am să permit acest lucru” - a fost doar un discurs naționalist, patriotard, care are drept scop atragerea unui ropot de aplauze de la susținătorii la fel de nepricepuți în subtilități diplomatice.

Cert este că PSD se îndepărtează tot mai mult de discursul pro-european, deși pretinde că are această abordare, și, cu cât alegerile europarlamentare sunt tot mai aproape, cu atât mai mult își intensifică mesajul naționalist, de respingere a sugestiilor europene.

De fapt, chiar Viorica Dăncilă a atacat, în același discurs susținut înaintea ședinței de guvern, și Comisia Europeană și Parlamentul European, la pachet cu cei 12 ambasadori.

După ce prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, membru al aceleiași familii europene cu social-democrații români, a avertizat Guvernul să nu ia măsuri care afectează sistemul judiciar și să creeze impunitate pentru funcționarii de nivel înalt care au pedepse pentru corupție, o trimitere directă la proiectele de OUG discutate în aceste zile, Dăncilă s-a declarat „surprinsă”. Premierul a spus că există transparență totală în relația cu Comisia și că schimbările din legile justiției sunt discutate, dar „a uitat” să menționeze că experții europeni nu sunt de acord cu modificările propuse, iar Comisia a spus în repetate rânduri că nu agreează revizuirea legislației prin OUG.

Viorica Dăncilă a fost iritată și de sprijinul necondiționat acordat de Parlamentul European fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Antonio Tajani, președintele legislativului UE, a citit în deschiderea sesiunii plenare un mesaj în care și-a exprimat îngrijorarea pentru măsurile luate de autoritățile române împotriva acesteia. Mai mult, Tajani a punctat că Laura Codruța Kovesi rămâne candidatul Parlamentului European pentru funcția de procuror-șef european și să nu împiedice participarea candidatei la toate fazele procedurii de selecție. Dar Dăncilă a înțeles din asta că „oficialii europeni ne cer să oprim anchete penale” și a ținut să puncteze că „prim-ministrul României nu a intervenit şi nu va interveni niciodată în actul de justiţie”. #PE

În tot acest context, și secția de judecători a CSM a acuzat presiunile oficialilor europeni asupra magistratului din cazul Kovesi, dar se pare că dosarul este atât de prost făcut încât acesta a dispus fără probleme ridicarea controlului judiciar și a tuturor interdicțiilor impuse fostei șefe a parchetului anticorupție.

