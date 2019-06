PSD a scăpat de Dragnea, dar lucrurile au rămas la fel. Sub Viorica Dăncilă, social-democrații își văd în continuare de interesele lor, fără a ține cont de voința cetățenilor exprimată la votul din 26 mai.

Deși la nivel de discurs PSD post-Dragnea vorbește de meritocrație și transparență, lucrurile se desfășoară tot ca înainte.

Senatorii puterii au refuzat cererea DNA de ridicare a imunității lui Călin Popescu Tăriceanu. Asta după ce Viorica Dăncilă susținea într-un interviu acordat presei europene că politicienii nu ar trebui să se amestece în treburile Justiției.

Nici Guvernul nu și-a schimbat obiceiurile. Dimpotrivă. În ședința de luni a fost adoptată o ordinanță de urgență care va ajuta baronii locali să câștige mai ușor alegerile locale. Președinții consiliilor județene vor fi aleși din nou uninominal, într-un singur tur. Marian Oprișan a salutat călduros OUG, apărută brusc pe agenda Guvernului, în timp ce președintele Klaus Iohannis le-a transmis social-democrațiilor că n-au înțeles nimic din votul românilor. Explicația PSD și a Ministerului Dezvoltării e halucinantă: a fost dată OUG pentru a respecta recomandările Comisiei de la Veneția.

Viorica Dăncilă încearcă să-și consolideze puterea în PSD și scapă rând pe rând de oamenii lui Dragnea. Nu renunță însă la ”penali”, astfel că în locul lui Darius Vâlcov, condamnat în primă instanță, a adus un condamnat pentru conflict de interese - Remus Borza.

În acest context, premierul se află astăzi la Bruxelles, unde va încerca să repare relațiile cu socialiștii europeni și să le spună liderilor Comisiei Europene cum nu va mai discuta PSD de Justiție. Doar va lucra împotriva ei.

BEC a publicat la o săptămână de la alegeri rezultatele finale și lista eurodeputaților. Săptămâna aceasta, la Bruxelles încep discuțiile privind formarea grupurilor politice în Parlamentul European. #Time2Vote

