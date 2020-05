Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au explicat ce măsuri de relaxare sunt avute în vedere după 15 mai, chiar dacă vârful pandemiei nu a fost atins.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu va prelungi starea de urgență după 15 mai, dar vom intra într-o stare de alertă. Potrivit președintelui, din 15 mai se vor redeschide saloanele de coafură, cosmetică, muzeele și cabinetele stomatologice și se vor putea practica sporturi individuale - precum alpinism - inclusiv în afara localității.

Premierul Ludovic Orban a reiterat faptul că se redeschid hotelurile, dar nu și restaurantele, astfel că ne-a recomandat să ne ducem la munte cu cafeaua în termos.

Relaxarea restricțiilor se va face chiar dacă nu a fost atins vârful epidemiei, iar numărul infectărilor și al deceselor nu scade.

Bugetul e secătuit, dar prim-ministrul dă asigurări că pensiile vor fi mărite. Normal, doar vine campania electorală.

Ministrul educației a reacționat la cererile unor asociații privind anularea examenelor naționale. Monica Anisie a precizat că rămâne cum s-a stabilit: examenul de Evaluare națională va începe la 15 iunie, iar cel de Bacalaureat la 22 iunie.

Comisia Europeană a organizat un teledon în urma căruia a primit promisiunea a 7,4 miliarde de euro pentru a finanța dezvoltarea unui vaccin împotriva COVID-19. Ofertele au venit și din afara UE, iar Ursula von der Leyen spune că sumele promise vor contribui la începerea unei cooperări globale fără precedent pentru a găsi un vaccin.

