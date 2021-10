În ziua în care România a înregistrat cel mai negru bilanț de COVID-19 (aproape 19.000 de cazuri în 24 de ore și peste 500 de morți), Parlamentul a organizat un simulacru de audieri.

Miniștrii propuși în Guvernul Cioloș au trecut prin testul Comisiilor de specialitate din Parlament pentru a fi avizați. Toți, cu excepția unuia, au rămas repetenți. Cătălin Drulă a primit aviz pozitiv, dar nu pentru că i-a impresionat pe parlamentari, ci pentru că nu a fost o majoritate care să-i spună că nu e dorit la Transporturi.

Astăzi are loc votul de învestire, care, cel mai probabil, va fi unul "contra", însă Dacian Cioloș se milogește de parlamentari și cere responsabilitate.

Florin Cîțu, încă premier, chiar dacă unul demis și interimar, insistă să ne spună că albul e negru și viceversa. "Bunăstarea se vede la toți românii”, este concluzia la care Cîțu a ajuns din nou. În țara în care prețurile și numărul infectărilor cu COVID-19 se întrec în creșteri, există un om, posibil singurul, care vede altceva. Sau se preface că vede.

Suntem în al doisprezecelea ceas, ne anunță Klaus Iohannis. Dacă în vară același Iohannis declara pandemia învinsă, același Iohannis a girat orbește o echipă guvernamentală depășită de situație și preocupată de interese meschine, acum același Iohannis se declară nemulțumit de situația în care am ajuns. Mai bine mai târziu decât niciodată, dar, citând din același Iohannis "574 nu este un simplu număr, sunt 574 de inimi de români care au încetat să mai bată fiindcă au pierdut lupta cu acest virus”. Pentru unii, domnule președinte, este deja prea târziu. Târzie este și reacția dumneavoastră, târzii sunt și măsurile pe care le veți lua de acum încolo.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat, la Strasbourg, că executivul Uniunii Europene va acționa pentru a apăra 'valorile comune' ale UE. Replica premierului polonez nu s-a lăsat așteptată, care a denunțat șantajul Uniunii Europene.

Citește și:

Directorul Termoenergetica: Pentru spălat există soluția de boiler electric, e câteva sute de lei

Mark Allen și călătoria sa incredibilă spre titlul Openului Irlandei de Nord

Facebook va angaja 10.000 de europeni

Comisarul pentru justiție și Laura Codruța Kovesi au evaluat funcționarea Parchetului European

Recomandare de lectură: IFLScience - Facebook Is Serious About Bringing A Metaverse To Life