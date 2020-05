COVID-19 va trece mai devreme sau mai târziu. Nu și habarnismul multor instituții din România.

Parlamentarii au în continuare idei trăznite.

După ce au eșuat în a convinge UE să accepte obligația ca supermarketurile să vândă majoritar produse alimentare românești, parlamentarii încearcă să forțeze cumpărătorii (de stat) să nu cumpere produse de import. Un nou proiect legislativ prevede ca unitățile militare, spitalele, cantinele sociale, școlile, penitenciarele și alte instituții publice să fie obligate să cumpere numai bunuri alimentare de producție internă, realizate exclusiv din materii prime românești. Așteptăm cu interes bananele și lămâile ”Made in Romania”.

Deputați PSD și Pro România au depus o moțiune simplă referitoare la ”eșecurile” ministrului educației atât pe perioada stării de urgență, cât și înainte. Monica Anisie a răspuns reproșurilor, amintind social-democraților că nici ei nu au mișcat prea multe în vederea aducerii învățământului românesc în secolul al XXI-lea.

Epidemia de COVID-19 scoate în evidență - dacă mai era nevoie - neputința autorităților și lipsa de colaborare între instituțiile de stat.

Cu o săptămână înainte de începerea cursurilor pentru elevii din ani terminali, Ministerul educației acuză companiade stat Unifarm că nu nu s-a prezentat la semnarea contractului în termenul stabilit, astfel că MEC a inițiat de urgență o nouă procedură de achiziție de măști.

Neînțelegeri sunt și între DSP și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, două instituții care încearcă să scape de responsabilitatea apariției unui focar de COVID-19 la un cămin de bătrâni din Capitală.

După ce la înmormântarea lui Pimen s-au încălcat regulile, Departamentul pentru Situații de Urgență se disculpă, susținând că acordul pentru funeralii nu au prevăzut derogări de la normele de sănătate publică, iar încălcarea legislației ”excede competențele” sale.



Recomandarea de lectură a redacției: BBC Online - What we can learn from conspiracy theories