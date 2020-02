Corupția ne mânăncă. Ne-a mâncat și în trecut, o va face și în viitor.

Nu trece nicio zi fără să apară în spațiul public informația că un politician, un polițist, un profesor sau un judecător este corupt. După ce a fost demis din fruntea Secției de chirurgie a Spitalului de Urgență Floreasca pentru că o pacientă i-a ars pe masa de operație, medicul Mircea Beuran a fost reținut de DNA, fiind vizat într-un dosar de luare de mită.

Nici zi fără să aflăm că mai apare câte un om plantat de Liviu Dragnea în funcții și care continuă tradiția de sifonare a banilor statului nu trece. Fostul șef al Comisiei Naționale de Prognoză, omul care din ordinele de partid prezenta, în folosul aceluiași partid, cifre frumoase pentru a da bine în fața electoratului nu a scăpat.

Ordonanțele de urgență adoptate noaptea, fără a se justifica urgența lor, nu au pus bețe în roate doar PSD-ului atunci când au fost nevoiți să le justifice. Se pare că nici Guvernul Orban nu a putut explica de ce OUG privind anticipatele, adoptată pe 4 februarie, nu a fost încă trimisă la Monitorul Oficial.

Alte Ordonanțe ale căror urgență nu s-a dovedit necesară sunt cele referitoare la fondurile europene, aprobate tot în 4 februarie. Ele au fost retrase de la publicare în Monitorul Oficial. Într-o explicație puerilă, premierul demis-interimar-desemnat a spus că acestea sunt prea "delicate”.

Din păcate s-a confirmat faptul că un român a fost infectat cu coronavirus. Acesta a fost descoperit pe nava de croazieră Diamond Princess, aflată în apele teritoriale japoneze. Autoritățile de acolo au luat imediat măsuri, iar românul a fost băgat în carantină într-un spital.

În anul 2017, când Guvernul Grindeanu a fost învestit, iar audierile celor aproape 30 de miniștri au durat mai puțin de o zi, liberalii, în frunte cu Ludovic Orban, pe bună dreptate, au criticat faptul că PSD a transformat audierile într-un simulacru. Acum, trei ani mai târziu, când cei 16 miniștri PNL vor fi audiați în trei zile, același Orban îi sfătuiește să nu le pese de votul în sine din Comisii, dar să fie la "înălțime”. Ori asta arată încă o dată, dacă mai era nevoie, că democrația este bună doar când îți servește interesului tău, în rest este o dictatură.

Românii vor să mai trăiască în Marea Britanie și după Brexit, dovadă stând faptul că aproape 500.000 dintre conaționalii noștri au aplicat până la la 31 ianuarie 2020 pentru statutul de rezident.

Uniunea Europeană și-a îmbunătățit prognoza de creștere a economiei României în 2020 și 2021și evidențiază rolul cheie al politicii fiscale, dar atrage atenția că încrederea investitorilor ar putea fi afectată de aceleași politici fiscale haotice.

Și BNR a anunțat că investițiile străine s-au ridicat la 5,3 miliarde de euro anul trecut. Anul 2019 este al cincilea an consecutiv în care fluxul de investiții străine a crescut, dar valoarea este încă departe de nivelul record din 2008.

Recomandare de lecură: A Giant Iceberg Just Broke Off An Antarctic Glacier