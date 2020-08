Transmiterea comunitară a bolii continuă nestingherită, pe fondul indiferenței sau al negării COVID-19 de către mulți români. Guvernul repetă aceleași mesaje care până acum n-au avut efect asupra cetățenilor.

Luni au fost raportate 823 de cazuri noi la doar 8.000 de teste efectuate și un nou record de pacienți internați la ATI - 419. Nelu Tătaru susține că transmiterea comunitară este întreținută de navetiștii care nu respectă regulile, de aglomerările de pe litoral și din stațiunile montane.

Ministrul sănătății avertizează din nou că suntem pe un trend crescător și, în funcție de cum respectăm sau nu regulile, am putea ajunge la 1.500 de cazuri noi zilnic, ceea ce ar însemna încă 300 de cazuri în plus pe Terapie intensivă.

În aceste condiții, se iau noi măsuri la nivel local. Ieri a fost rândul Bucureștiului, Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență (CMSU) luând decizia că purtarea măștii de protecție să devină obligatorie în zona pietonală a Centrului Vechi al Capitalei, în piețe, târguri, stații STB și CFR.

Mesajele autorităților se pierd în eter, mulți cetățeni dorind să-și vadă de viață ca și cum Sars-CoV-2 nu ar exista. Unii chiar cred că nu există. Printre ei, un controlor dintr-un tren CFR cu ruta București-Constanța, care a fost surprins într-un dialog cu mai mulți călători în care le explică acestora că în România nu a fost declarată pandemie, iar masca se poartă pentru că suntem "proști".

Situația gravă din România e recunoscută și de Comisia Europeană care va trimite peste 25.157 de flacoane de Remdesivir pentru tratarea pacienților cu COVID-19. Doar Spania va primi o cantitate mai mare.

