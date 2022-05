Europenii discută despre un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, evocându-se tot mai des inclusiv un embargou impus petrolului și gazelor naturale.

Comisia Europeană urmează să finalizeze marți lucrările privind al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar include interdicția de a cumpăra petrol rusesc. Embargoul ar fi impus treptat, cel mai probabil intrând în vigoare pe deplin de la începutul anului viitor.

Pentru a ajunge la un acord pe această temă, Executivul de la Bruxelles e dispus să acorde un fel de scutire pentru Ungaria și Slovacia, cele mai dependente state membre de importurile energetice din Rusia.

Germania și-a redus deja dependența față de Rusia, a anunțat ministrul economiei, astfel că Berlinul nu se mai opune unui embargo energetic.

Săptămâna aceasta va avea loc la Sofia primul grup de lucru regional - ca parte din Platforma Energetică a UE de achiziții în comun a gazelor naturale. Oficialii din regiune vor discuta despre soluții privind securitatea în aprovizionarea cu energie.

