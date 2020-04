Relaxare, relaxare, relaxare. Acesta este cuvântul la care cei mai mulți dintre noi se gândesc acum. Ei bine, o relaxare va fi după 15 mai, dar una controlată, ce va presupune, totuși, unele limite.

Relaxare și nu prea după 15 mai, cam asta a transmis președintele Iohannis marți, în prima conferință de presă susținută de la declanșarea stării de urgență. Măsurile restrictive se vor ridica treptat, dar riscul de infectare cu COVID-19 va rămâne în continuare mare.

Raportul săptămânal privind evoluția COVID-19 arată că peste 86% din cei decedați aveau cel puțin o comorbiditate, iar peste 64% din decese au fost în rândul bărbaților.

Numărul cazurilor noi de coronavirus a crescut din nou cu aproape 300, în timp ce numărul deceselor a trecut și el de 660. Printre noile decese s-a confirmat și cel al unui medic, al treilea.

PSD se întoarce la vechile metehne. Social-democrații vor demiterea ministrului de Finanțe și a ministrului Agriculturii. În plină criză medicală, socială și economică, singurul lucru de care avem nevoie acum este joaca de-a revocarea-numirea miniștrilor. Nu că nu ar merita unii membri ai Guvernului Orban să plece din funcții, dar nu este momentul acum, când prioritățile se vor a fi altele.

Comisia Europeană a adoptat un pachet bancar care va facilita acordarea de împrumuturi bancare gospodăriilor și întreprinderilor din întreaga Uniune Europeană.

Austria se avântă să ia măsuri îndrăznețe de relaxare a restricțiilor, iar cancelarul Kurz plusează și spune că vrea o alianță ”a statelor inteligente” în vederea găsirii unui vaccin contra COVID-19.

Și Guvernul de la București se avântă să spună că ar putea suporta după 15 mai o parte din costul cu salariile companiilor afectate de pandemie.

UE sprijină redresarea sectorului turismului, afectat grav de pandemia de COVID-19. În acest context, ministrul Economiei spune că românii se vor simți în siguranță în țară și se gândește la un pachet de sprijin pentru hotelierii români.

Dacă nu era de ajuns, aflăm că peste 200 de români, angajați la un abator din Germania, sunt infectați cu COVID-19 și au fost băgați în carantină.



Recomandare de lectură: IFLScience - Preliminary Study Suggests Coronavirus Has Gained Mutations Capable Of Changing Its Virulence.