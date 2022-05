Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei va schimba scena internațională. Finlanda și Suedia renunță la neutralitate. Cu siguranță urmează și alte mutări.

Apropierea NATO de granițele Rusiei a fost unul dintre motivele invocate de Vladimir Putin pentru invadarea Ucrainei, țară care dorește aderarea la Alianța Nord-Atlantică, precum și la Uniunea Europeană. Războiul absurd al Kremlinului determină însă Finlanda și Suedia să renunțe la neutralitatea atât de dragă lor.

Putin susține că n-are o problemă cu aderarea celor două țări, cu condiția ca pe teritoriile lor să nu fie amplasate infrastructuri militare. Înainte de declanșarea războiului, Kremlinul a cerut ca trupele și infrastructura NATO să fie retrase din țările care au aderat după 1997. Nu numai că nu s-a întâmplat așa ceva. Dimpotrivă. Prezența NATO se întărește pe Flancul estic. Iar Rusia ar urma să aibă o lungă graniță cu un stat membru al Alianței - Finlanda.

Deocamdată, Erdogan a anunțat că se opune ferm aderării Finlandei și Suediei. Motivele le vom afla ulterior: fie vrea să-i facă un serviciu prietenului Putin, fie e doar o monedă de negociere.

