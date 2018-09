Tudorel Toader o propune la conducerea DNA pe fiica unui consilier PSD. Acesta anunță că în viitor Klaus Iohannis ar putea avea probleme la Direcția Națională Anticorupție.

În cea de-a doua rundă, Tudorel Toader și-a găsit candidatul ideal pentru conducerea DNA: fiica unui consilier județean PSD, fără un palmares impresionant, dar decisă să facă o selecție a procurorilor care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și nederanjată de modificarea codurilor penale. Adina Florea nu e deranjată nici de controalele țintite ale Inspecției Judiciare, transformată într-un apendice al ministrului Justiției.

Întrebat dacă are încredere că fiica sa va rezolva problemele din DNA, Dumitru Florea a răspuns: ”Eu cred că va pune mâna și va încerca să le rezolve. Nu știu dacă le va rezolva așa de repede. Sunt diferite probleme. Problemele sunt ale lui Kovesi, ale lui Iohannis și alții ca ei”. Rugat să reformuleze afirmația și să spună că șeful statului nu a avut nicio legătură sau problemă cu DNA, consilierul PSD a replicat: ”Nu a avut, dar poate să aibă”.

În timp ce coaliția se pregătește să deschidă șampania, situația din România va fi dezbătută în Parlamentul European, la începutul lunii viitoare.

În PSD, lucrurile nu se liniștesc deloc. Pornită la război împotriva liderului Liviu Dragnea, Gabriela Firea își strânge oaste: 24 de consilieri PSD de la Primăria Capitalei au publicat o scrisoare de susține pentru primarul general.

Peste Ocean, mai multe procese sunt pe rol în SUA în legătură cu bolile provocate oamenilor de utilizarea unui pesticid pe bază de glifosat, produs de Monsanto. Într-o audiere publică la Parlamentul European, doi avocați americani au spus că sunt încrezători că vor câștiga noi procese împotriva Monsanto, după victoria de referință de luna trecută, când un tribunal din San Francisco a ordonat companiei americane să plătească unui grădinar 289 milioane de dolari. #AGRI

Recomandarea de lectură a redacției: CNN - Here are the administration officials who deny they wrote The New York Times op-ed