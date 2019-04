Remanierea guvernamentală a intrat în prelungiri. Data trecută, Iohannis a reușit să determine PSD să vină cu alte propuneri, va avea succes și de această dată?

Propunerile PSD de „remaniere” a Guvernului au fost - previzibil - respinse de Președintele Klaus Iohannis. Am reintrat, astfel, într-un scenariu pe care l-am vizionat deja cu doar câteva luni în urmă: partidul de guvernare propune; președintele comentează că, de fapt, PSD slăbește Guvernul, nu îl îmbunătățește, mai trage de timp și apoi respinge propunerile; partidul de guvernământ îl acuză pe Iohannis de lipsă de patriotism, susținând că blochează activitatea Guvernului etc.

Până acum, Iohannis a avut, într-o oarecare măsură, câștig de cauză: a blocat unele numiri, cu toate că înlocuitorii desemnați în cele din urmă nu au fost neapărat mai răsăriți. Marți, după ce a precizat că toată remanierea propusă i se pare „o farsă”, Iohannis a spus că Eugen Nicolicea, Oana Florea și Tit-Liviu Brăiloiu sunt „persoane nepotrivite pentru funcția de ministru”, care „pur și simplu nu sunt pregătite, nu au ținuta necesară pentru a ocupa aceste poziții”.

PSD a replicat, chiar prin Olguța Vasilescu, care a pierdut postul din Guvern din cauza împotrivirii îndârjite a președintelui: „Nu este niciun fel de surpriză pentru noi. A mai schimbat puțin textele. Am înțeles că cei trei propuși nu au ținută, nu înțelegem ce înseamnă ținută. Am văzut că președintele spune că nu au pregătire, nu știu cine ar trebui să stabilească cine are sau nu pregătirea să fie ministru”.

Cert este că premierul Viorica Dăncilă a venit cu propuneri de miniștri interimari (Ana Birchall la Justiție, Eugen Teodorovici la Fonduri Europene și Radu Ștefan Oprea la Românii de Pretutindeni) până când PSD pregătește alte variante.

Problema este că miniștrii - atât cei în funcție, cât și foștii - par mult mai interesați de scandaluri decât de activitatea pentru care au fost numiți. Un exemplu la îndemână este disputa între un fost premier și ministrul de interne, care preferă injuriile în loc de soluții concrete la problema semnalată.

În tot acest timp, PSD, deși are de cel puțin șapte ani incluse în planurile de guvernare spitalele regionale, nu este în stare să pună nici măcar o cărămidă la temelia lor, iar Corina Crețu spune în sfârșit lucrurilor pe nume după luni întregi de controverse: România riscă să piardă banii europeni alocați pentru cele trei spitale.

Dar, în focul pregătirilor pentru alegeri, am încercat să aflăm și care este părerea unor cetățeni aflați la mare distanță de disputele politice de la București despre impactul europarlamentarilor asupra comunităților locale. #Time2Vote

