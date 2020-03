În România s-a împlinit o lună de la confirmarea primului caz de coronavrius, iar situația nu pare deloc încurajatoare, mai ales că răfuielile politice din ultimii ani ne demonstrează acum cât suntem de vulnerabili.

La fix o lună de la debutul epidemiei de coronavirus, transformată între timp în pandemie, ministrul Sănătății a decis să demisioneze. Gestul său apare în contextul în care sistemul medical este în prezent la pământ, medicii se îmbolnăvesc unul după altul, iar măsurile puține care puteau fi luate au fost ignorate.

Din păcate, numărul celor infectați cu coronavirus în România a trecut de o mie, în timp ce numărul deceselor a trecut de 20.

Președinta Comisiei Europene a făcut apel la liderii Uniunii Europene să acționeze "cu o inimă mare, nu cu 27 de inimi mici", în timp ce și eurodeputații au susținut necesitatea unei solidarități europene puternice pentru a sprijini cetățenii. Un mesaj asemănător a transmis și Klaus Iohannis, înainte de videoconferința cu șefii de stat și de Guvern din UE.

Guvernul Orban a adoptat OUG privind amânarea cu până la nouă luni a ratelor pentru persoanele fizice, juridice și PFA-uri. Totuși, cu milioane de persoane forțate să stea în case și ramuri întregi lipsite aproape total de activitate, economia României, la fel ca cea a altor state, va fi serios afectată de pandemia covid-19.

După declarațiile hazardate ale ex-ministrului Costache, potrivit cărora toată populația Bucureștiului va fi testată pentru coronavirus, la nici 24 de ore actualul ministru, Nelu Tătaru, a anunțat că vor fi testați doar 10.000 de bucureșteni în cadrul unui proiect pilot derulat împreună cu Primăria Capitalei.

Grupul de Comunicare Strategică a decis, într-un mod tipic românesc, să scoată un formular pentru cei care vor să iasă din casă în perioada stării de urgență, apoi a decis să-l modifice. Forma finală, care ar fi trebuit să fie forma inițială, este simplificată și poate fi editată de pe calculator sau telefon, dar trebuie printată.

În lume, fiecare gestionează pandemia de coronavirus cum poate. Sau cum vrea. În Rusia, în ciuda faptului că nu au fost impuse niciun fel de restricții de circulație pentru populație, Vladimir Putin a anunțat o săptămână de concediu plătit pentru toți salariații, pentru a-i determina să rămână în case.

Recomandare de lectură: IFLScience - Can You Catch Coronavirus From The Mail Or By Touching Your Smartphone?