Klaus Iohannis l-a desemnat în mod surprinzător pe Dacian Cioloș pentru formarea unui guvern, o misiune aparent imposibilă pentru liderul USR.

După ce nu a ratat niciun prilej să dea vina pe USR pentru ruperea coaliției guvernamentale, președintele Klaus Iohannis l-a însărcinat pe Dacian Cioloș cu formarea guvernului. Președintele USR are la dispoziție 10 zile pentru a-și asigura susținerea în Parlament, dar misiunea pare imposibilă. Nominalizarea miroase mai mult a strategie în favoarea PNL, decât o dorință reală a președintelui de a rezolva criza în interesul cetățenilor.

Cioloș a fost desemnat în condițiile în care liberalii s-au răzgândit și nu s-au mai dus la Cotroceni cu o propunere de premier, astfel că, în afară de USR, singurele propuneri au mai venit din partea UDMR și AUR.

Prim-ministrul desemnat, Dacian Cioloș, i-a invitat marți pe liderii PNL, UDMR și ai minorităților naționale la discuții pentru formarea unui nou Guvern.

Pentru a putea face o majoritate, Cioloș are nevoie neapărat de sprijinul PNL sau au PSD. Florin Cîțu i-a transmis că PNL va discuta cu el după ce va găsi soluția unei majorități împreună cu PSD și AUR.

PSD nu va vota niciodată un nou "Guvern Zero", a anunțat Marcel Ciolacu, susținând că desemnarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier e un prim pas spre anticipate.



Nici UDMR nu se arată dispus să coopereze cu Cioloș, Kelemen Hunor declarând că Cioloș va trebui să meargă și să facă o majoritate cu cei care au dat jos Guvernul Cîțu.

Doar useriștii se fac că nu văd jocurile lui Iohannis și ale liberalilor, invocând responsabilitatea guvernării. Propunerea lui Iohannis nu face decât să prelungească criza. Pe de altă parte, la cât de prost a gestionat Cabinetul Cîțu treburile țării, poate e mai bine că o perioadă nu va mai putea face prea multe. S-au mai văzut țări care s-au descurcat onorabil fără un guvern plin.

