Chiar în ziua plecării în Turcia, premierul a dat o OUG privind legile justiției abia adoptate. Textul ordonanței n-a apărut încă în Monitorul Oficial.

Viorica Dăncilă ne-a anunțat că OUG, al cărei text a fost finalizat peste noapte, a fost dată pentru a amorniza prevederile legilor justiției abia intrate în vigoare, după care a plecat în Turcia "să ia lumină de la însuși sultanul Erdogan", lăsându-l pe Tudorel Toader să explice conținutul OUG.

Ministrul Justiției n-a fost în stare să dea o explicație privind necesitatea acestei ordonanțe, prin care și-a acordat un nou atribut: acela de a sesiza Inspecția Judiciară pentru anchetarea procurorilor. E doar una dintre prevederile cuprinse în OUG care a provocat îngrijorarea procurorilor încă dinainte de a fi adoptată. Deocamdată, textul ordonanței nu e public și nici nu a fost publicat în Monitorul Oficial.

Una dintre ”victimele” ordonanței va fi - potrivit lui Toader - Laura-Codruța Kovesi. Dacă are grad de tribunal, fosta șefă a DNA nu poate să mai rămână la Parchetul General.



Nici măcar social-democrații nu sunt prea mulțumiți de OUG, deoarece, ca de obicei, nu au fost consultați.

Insensibil la opinia CSM, care a respins-o în mod clar pe Adina Florea, Tudorel Toader a trimis propunerea pentru șefia DNA la președintele Klaus Iohannis.

Pe fondul disputelor dintre comisarul Corina Crețu și Guvern privind lipsa de interes a Bucureștiului pentru fonduri europene, merită amintit că politica de coeziune este una dintre cele mai eficiente unelte ale UE pentru o mai bună integrare europeană. Instrumentele acesteia nu sunt însă suficient cunoscute și explorate de majoritatea cetățenilor.



