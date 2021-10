România e în continuare neguvernată, iar cei care pozează în politicieni responsabili se pierd printre scrisori, armistiții și jocuri tâmpite.

Nicolae Ciucă încearcă să-și formeze un Guvern, însă proasta strategie și calitatea oamenilor care conduc "strategia" l-au transformat pe generalul de patru stele într-un personaj anost. Ultima gogomănie, anunțată prin gura lui Florin Cîțu, este un armistițiu cu toate partidele parlamentare. Însă partidele i-au închis deja ușa în nas premierului-general.

Ludovic Orban a demisionat și din grupul parlamentar al PNL, dar nu înainte de a-l face albie de porci pe Klaus Iohannis. De la tribuna Parlamentului, Ludovic Orban l-a făcut pe președinte "chiriaș" la Palatul Cotroceni, pescar și schior. La scurt timp după, fratele lui Ludovic, Leonard Orban, s-a pensionat, după ce în ultimii 6 ani a fost consilierul președintelui Iohannis.

Într-un interviu acordat Financial Times, premierul polonez Mateusz Morawiecki a acuzat Comisia că ”ține pistolul la tâmpla” Poloniei în cazul negocierilor legate de planul de redresare post-COVID și a condiționalității privind statul de drept.

Restricțiile și frica de boală îi așează pe români la cozi în centrele de vaccinare. În ultima zi România a doborât un record de vaccinări - peste 111.000 de români au făcut prima doză.

Citește și:

Deficitul bugetar a ajuns la 3,77% din PIB după primele nouă luni ale anului

Daniel Buda: UE trebuie să susțină investițiile în tehnologii pentru transportul animalelor

Gheorghiță: Pentru booster cu Moderna se recomandă o doză înjumătățită

Comisia investește 1,5 miliarde de euro în proiecte inovatoare în domeniul tehnologiilor curate



Recomandare de lectură: BBC.com - Will Apple be the last US tech giant left in China?