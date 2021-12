Săptămâna Crăciunului a început prost pentru democrația românească, unde regulile și legile încep să fie ignorate din ce în ce mai des chiar de către autorități.

Numirea unui fost militar în fruntea guvernului n-avea cum să aducă nimic bun, mai ales pe partea de transparență. Ne-am fi așteptat însă la un respect pentru lege și reguli. Or modul în care guvernul Ciucă a tratat legea bugetului arată un dispreț profund față de lege și față de ideea de dezbatere publică.

Ministerul finanțelor a publicat duminică dimineață proiectul bugetului de stat pentru 2022, iar luni a fost aprobat de guvern, astfel că dezbaterea publică a fost inexistentă. Documentul nu a trecut nici măcar prin CSAT, explicație venind de la Administrația Prezidențială care susține că „propunerile de buget pentru anul viitor ale instituțiilor din domeniul apărării și securității naționale au fost avizate cu acordul individual al membrilor CSAT”. O premieră îngrijorătoare, pare că totul se aranjează departe de ochii noștri.

Senzația unui regres continuu al democrației românești e greu de digerat, deși opinia publică e destul de apatică.

Premierul n-a dat niciun fel de explicat, fiind plecat la Bruxelles, unde va discuta despre securitatea în Marea Neagră - la NATO și despre PNRR și MCV - la instituțiile europene.

Din prima zi a vizitei, pe pagina guvernului a fost publicat un video de 30 de secunde de la primirea lui Ciucă de către șeful Consiliului European, Charles Michel. Poate marți ni se vor spune mai multe despre vizita în capitala Europei.

