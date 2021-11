Negocierile pentru formarea unei coaliții guvernamentale stagnează, în așteptarea unei discuții cu președintele Klasu Iohannis, care ar putea lămuri lucrurile în privința premierului.

Discuțiile privind formarea unui guvern nu au avansat prea mult în ultimele zile, împotmolindu-se în numele premierului. PSD și PNL nu au renunțat la varianta bizară a ”premierului rotativ”, o soluție care nu a fost folosită nicăieri.

E e nevoie de "deblocarea lucrurilor”, susține liderul liberalilor, Florin Cîțu, care susține că viitoare alianță cu PSD e un "compromis major" făcut de PNL, după ce USR i-a închis ușa.

Deocamdată, varianta unei fuziuni a PNL și PMP a căzut, dar Cristian Diaconescu nu exclude să negocieze intrarea PMP la guvernare.



Președintele Klaus Iohannis a fost plecat din nou la golf și e așteptat să vină cu o soluție pentru ca negocierile să meargă mai departe.

Cum numărul infectărilor zilnice a scăzut, atenția s-a mutat pe testarea copiilor. Ca de obicei, autoritățile n-au fost în stare să ia o decizie înainte de începerea școlii. Testele abia au fost achiziționate și vor ajunge în școli în perioada următoare. Dar nu are cine să testeze copiii, iar Ministerul educației ar vrea să paseze problema la părinți. Într-o țară plină de antivacciniști e de la sine înțeles cât interes vor avea unii părinți să-și testeze copiii.

PSD și PNL și-au împărțit ”frățește” TVR și Radioul public. Dan Turturică este noul șef al TVR susținut de liberali, iar la Radioul public a fost numit un fost director al Operei, care a fost propunerea social-democraților.

În acest timp, campania de vaccinare trenează. De ce s-au împotmolit campaniile de vaccinare, de ce mesajul antivaccinist a prins atât de bine și cum am ajuns să fim împărțiți între vaccinați și nevaccinați, sunt câteva întrebări la care au încercat să răspundă coordonatorii campaniilor de vaccinare din România și din Republica Moldova, dr. Valeriu Gheorghiță, și dr. Ninel Revenco, în cadrul unei dezbateri HotNews.ro LIVE.

Recomandarea de lectură a redacției: The Atlantic - THE BAD GUYS ARE WINNING