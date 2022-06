Macron spunea că Putin nu trebuie umilit. Statele balcanice nu l-au ascultat și l-au șifonat puțin pe ministrul lui de externe, nevoit să-și anuleze vizita în Serbia.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov avea programată pentru luni o vizită în Serbia, dar n-a mai ajuns la Belgrad, după ce mai mulți vecini ai acestei țări balcanice au împiedicat avionul său să treacă prin spațiul lor aerian.

Bulgaria, Macedonia și Muntenegru au refuzat accesul avionului lui Lavrov în spațiul lor aerian. Guvernul de la București a precizat că Moscova nu a solicitat autorităților române ca aeronava ministrului rus de externe să tranziteze spațiul aerian al României.

„Diplomația rusă nu a învățat încă cum să se teleporteze”, a spus o sursă diplomatică rusească, astfel că vizita a fost anulată.

Sancțiunile internaționale afectează și aprovizionarea companiei sârbe NIS, al cărei acționar majoritar e Gazprom.

După adoptarea noului pachet de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană Rusiei, NIS nu va mai putea fi alimentată cu țiței livrat de Rusia prin conducta petrolieră Adriatică JANAF.

NIS poate importa țiței din alte surse, așa cum anterior a importat țiței din Irak și din alte state, a anunțat Ministerul sârb al minelor și energiei.

