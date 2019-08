Viorica Dăncilă a venit cu un discurs de prezidențiabil, crimele din Caracal oferindu-i tema perfectă pentru campanie: mai ușor cu corupția, declarăm război criminalității.

După ce i-a mustrat pe liderii opoziției și pe președinte că încearcă să politizeze crimele de la Caracal, Viorica Dăncilă a făcut exact același lucru. Premierul a ieșit la ceas de seară cu un discurs de prezidențiabil, promițând că va veghea personal pentru rezolvarea cazului, iar cei vinovați vor fi pedepsiți exemplar. Ea nu a scăpat prilejul de a minimaliza din nou importanța luptei anticorupție. S-a pus prea mult accent pe ea și a fost trecută cu vederea criminalitatea. Cazul de la Caracal îi oferă Vioricăi Dăncilă tema perfectă pentru campania prezidențială: ”Pe mine, ca femeie și ca mamă, ceea ce s-a întâmplat la Caracal m-a zdruncinat. Dar sunt acea femeie și mamă care are la dispoziție pârghii necesare pentru îndreptarea lucrurilor”. Se anunță o campanie murdară, cu o femeie și mamă dispusă să calce pe cadavre pentru a-și atinge scopul.

Nici proaspătul ministru interimar de interne nu s-a sfiit să se folosească de prilej pentru a regla conturile PSD cu STS, anunțând că vrea să treacă Serviciul 112 la MAI.

În timp ce Dăncilă cere românilor să aibă încredere în autorități, după ce acestea au eșuat lamentabil în a-i ajuta pe cetățeni, șeful DIICOT lasă impresia că procurorii antimafia nu se descurcă prea bine în încercarea de a face lumină în dosarul de la Caracal.

Atentă la nevoile patronilor din turism, Viorica Dăncilă cere prelungirea vacanței de vară, pe motiv că elevii își doresc acest lucru. Dă-o încolo de carte, nu folosește la nimic, în România sunt alte criterii de reușită în viață.

Gabriela Firea primește mână liberă la București, Guvernul numind un prefect apropiat familiei Pandele.

Iar veștile proaste nu se opresc aici.

Potrivit datelor publicate de Ministerul de Finanțe, deficitul bugetar s-a ridicat în primul semestru la 1,94% din produsul intern brut, astfel că statul se apropie periculos de limita maximă de 3% din PIB admisă de UE pentru deficitul bugetar pe parcursul unui an.

După ce a dat pensii speciale fără număr, Executivul s-a trezit la fundul sacului și se gândește să impozitele pensiile, cu excepția celor de până la 2.000 de lei.

Susținând că vrea să adune mai mulți bani la buget, Guvernul a dat o amnistie fiscală. Datornicii la stat vor beneficia de ștergerea unor datorii de peste 36,7 miliarde de lei. Companiile de stat sau private care datorează statului peste un milion de lei pot beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare care merg până la ștergerea a jumătate din unele obligații. În cazul datoriilor sub un milion de lei vor fi anulate accesoriile, dacă obligațiile bugetare principale sunt achitate până la 30 noiembrie 2019.



Recomandarea de lectură a redacției: The New Yorker - In the Democratic Debate, It Was Elizabeth Warren and Bernie Sanders Versus the Moderates