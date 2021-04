Klaus Iohannis nu vrea "penali" în PNL, dar partidul ori nu-l ascultă, ori președintele nici nu e interesat prea tare de subiect, Liviu Dragnea nu iese din pușcărie, iar campania de vaccinare este resuscitată.

Primarul din Iași, devenit liberal peste noapte, a fost pus sub acuzare într-un dosar DIICOT pentru nesesizarea unei infracțiuni, cu toate că știa de comiterea acesteia. În stilu-i arogant, Chirica a răspuns acuzațiilor spunând că nu se ia după toți cârcotașii și că el susține investitorii. Klaus Iohannis a transmis că-i va pune la respect pe PNL-iști în ceea ce privește "penalii” din partid. A mai spus și înainte că o va face, dar degeaba.

Liviu Dragnea mai are de stat după gratii. După repetate zbateri prin care a încercat să obțină eliberarea, instanța i-a dat ieri din nou un brânci și i-a respins o altă cerere.

Un deputat PNL a fost prins beat la volan. Cum politicienii nu vor niciodată să își asume când greșesc, nici liberalul în cauză nu a făcut o excepție de la regulă. El susține că alcoolemia descoperită la un filtru al poliției a fost de la… medicamentele pentru inimă.

Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale față de senatorul PSD Florian Bodog, ministru al sănătății la data comiterii faptelor de care e acuzat și recent dat pe mâna justiției de colegii din Senat.

Bucureștenii mai primesc o speranță la o iarnă cu apă caldă și căldură. Primăria Municipiului București a lansat licitația publică pentru reabilitarea a aproximativ 40 de km de rețea din sistemul de termoficare. Anunțul este unul îmbucurător, dar cum promisiuni au tot fost, sunt așteptate și niscaiva fapte.

Campania de vaccinare din România a intrat în faza în care are nevoie serioasă de o resuscitare. Măsuri care puteau fi luate cu ceva timp înainte sunt anunțate abia acum. Totuși, dacă ele sunt coordonate și comunicate bine, ar putea impulsiona românii în număr mai mare să se vaccineze.

