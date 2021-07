Comisia Europeană și-a prezentat planul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, intitulat, nu extrem de intuitiv, ”Fit for 55”.

Planul european de reducere a emisiilor poluante a provocat reacții de protest chiar înainte de a fi prezentat oficial, așa că adoptarea acestuia nu va fi ușoară. Ca de obicei, vor fi voci care vor susține că UE nu e suficient de ambițioasă, că ar trebui să fie un lider adevărat în materie de protecție a mediului și să ia decizii radicale de limitare a poluării, dar și voci care vor spune că propunerile avansate afectează afacerile din Europa și oamenii vor avea de suferit de pe urma creșterilor de prețuri sau a dispariției unor industrii.

Una peste alta, Comisia a venit în sfârșit cu un pachet solid de măsuri, anunțat practic încă de când Ursula von der Leyen a prezentat Planul ecologic european ca program al Comisiei pe care o conduce. Ideea ca Europa să fie primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050 are acum și suportul pentru o primă etapă.

„Fit for 55” înseamnă de fapt un pachet de măsuri care să ducă la reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% (față de nivelul din 1990) până în 2030. După cum spuneam, vocile care se împotrivesc nu au ezitat să apară, iar lupta pentru adoptarea pachetului legislativ va fi lungă.

Dar unele idei din pachet merită amintite. Sigur că multe priviri se vor concentra pe propunerea de a interzice practic vânzarea de mașini cu motoare pe benzină și motorină, dar extinderea sistemului de tranzacționare a certificatelor de emisii și, practic, scumpirea acestora vine în sprijinul unei dorințe de mult manifestate în special la nivelul Parlamentului European - creșterea veniturilor proprii ale UE, care să-și reducă astfel dependența de contribuția statelor membre.

Evident că sectoarele vizate vor protesta, cum de altfel au și făcut-o deja, iar oficialii europeni vor trebui să găsească un echilibru fin între a nu afecta major afacerile din UE și a nu ciunti prea tare legislația în discuție.

Iar Comisia trebuie să convingă rapid și eurodeputații, dar și statele membre de viabilitatea pachetului, altfel s-ar putea trezi că legislația va intra în vigoare prea târziu pentru a-și mai putea respecta obiectivele anului 2030.

Alte știri:

Curtea Constituțională și angajările la DNA și DIICOT

România Educată a primit acceptul Guvernului, chiar sub ochii lui Iohannis

PSD se arată îngrijorat de evoluția campaniei de vaccinare

România continuă donațiile de vaccinuri

Investiții străine de 2,4 miliarde de euro în primele cinci luni

Puternicul lider al sindicatului de la metrou, la DNA

Recomandarea de lectură: We Could Have Changed the World (din The Atlantic)